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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مركز تنمية أسرة «كوم امبو» ويشيد بجودة وكفاءة الخدمات

مركز تنمية أسرة «كوم
مركز تنمية أسرة «كوم امبو»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، مشروع تطوير مركز تنمية أسرة «كوم امبو»، المدرج في المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، بمحافظة أسوان، ضمن خطة الدولة لتنمية محافظات صعيد مصر.

تأتي جولة الوزير، ضمن عدد من الزيارات التفقدية الدورية، لمتابعة سير العمل بالقطاع الطبي في كافة محافظات الجمهورية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تحقيقا لرؤية «مصر 2030».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للمركز، عقب استحداث بعض نشاطات العيادات الطبية، والبرامج التنموية، لتشمل عيادات (مراهقين، مشورة، مقبلين على الزواج، إعاقة) إلى جانب إنشاء مشغل، وحضانة للأطفال.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع معدلات تردد المواطنين على المركز، وتأكد من توافر القوى البشرية، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة المركز، بما يساهم في تقديم خدمة طبية ذات كفاءة عالية.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير أشاد بجودة وكفاءة الخدمات التي تم استحداثها بالمركز، وبانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص وزارة الصحة على توفير كافة سبل الدعم، والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان.

الصحة الخدمات كوم أمبو أسوان الأسرة المصرية

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