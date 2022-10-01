الدولار ينخفض والذهب يرتفع .. تراجع كبير في أسعار العملة الامريكية عالميا

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي عالمياً وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض العملة الأمريكية التي تقترب من تسجيل أسوأ هبوط فصلي منذ مارس العام الماضي؛ بسبب المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وشك رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى1670.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش، ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.7%.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% أيضاً إلى 1678.80 دولار.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز «سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الحركة التصاعدية، (لكن) كل هذا يعتمد على ما سيفعله الدولار وأسعار الفائدة في عطلة نهاية الأسبوع».

وتراجعت أسعار الذهب 7.6% منذ بداية الربع الحالي لتسجل سادس انخفاض شهري لها على التوالي في أطول سلسلة من الانخفاضات الشهرية في أربع سنوات.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب؛ لأنه يزيد من كلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 19.11 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.1% إلى 864.39 دولار للأوقية، ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2205.40 دولار للأوقية، وكان قد ربح نحو 14% حتى الآن هذا الربع.



ويثير الصعود الجامح للدولار الأمريكي الذي يسجل مستويات قياسية متتابعة أمام العديد من العملات مخاوف من انهيار عملات أخرى، ومن أزمة كبرى لم يشهدها العالم لها مثيل منذ الأزمة الآسيوية عام 1997.

وبفضل الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأمريكي، وتحسن النشاط الاقتصادي، دفعت العملة الأمريكية الجنيه الاسترليني أو الروبية الهندية أو الجنيه المصري أو الوون الكوري الجنوبي نزولاً إلى مستويات لم تُعرف من قبل.

وقال براد بيكتل من مجموعة جيفريز إنه «من الواضح أننا نشهد تحركات قصوى، ويمكن للدولار أن يذهب أبعد من ذلك بكثير. لذلك قد ينتهي بنا الأمر إلى وضع كارثي» بالنسبة لبعض العملات.

لم يكن لتحرك معظم البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتشديد السياسة المالية، دور كبير حتى الآن، عدا عن تدخل بنك اليابان المباشر في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين الأسبوع الماضي.

ويخشى كثيرون من أن الأمر نفسه يمكن أن ينطبق على تدخل بنك إنجلترا الذي أدى إعلانه الأربعاء عن شراء السندات البريطانية إلى تحسن سعر صرف الجنيه الاسترليني.

وعلق باتريك أوهير من موقع «بريفينغ.كوم» بقوله «لدينا بعض الشكوك في أن تكون خطة بنك إنجلترا هي الحل النهائي للقلق الذي يلقي بثقله على الجنيه الاسترليني وسوق السندات في المملكة المتحدة».

وفقدت الروبية الباكستانية 29% من قيمتها في عام واحد مقابل الدولار، وخسر الجنيه المصري 20%، فباكستان ومصر وسريلانكا وبنغلادش «تعاني جميعها نقص السيولة على مستوى العالم»، وفق وين ثين من مجموعة «بي بي اتش انفسترز سيرفيسز» (BBH Investor Services).

وأدى ارتفاع أسعار النفط والحبوب التي تعد من أبرز واردات هذه الدول إلى زيادة عجزها التجاري وزيادة التضخم، وهما عاملان يؤثران سلباً على عملاتها، وأدى ارتفاع الدولار إلى زيادة حدة هذه الظاهرة لأن العديد من المواد الخام مسعرة بالعملة الخضراء.

وعانت باكستان فيضانات تاريخية في أغسطس دفعت الحكومة إلى مناقشة إعادة هيكلة ديونها.

واكد آدم باتون من شركة «فوريكس لايف» (ForexLive) إن «النظام المالي يتعرض لضغوط هائلة في الوقت الحالي وليست سوى مسألة وقت قبل حدوث أزمة كبيرة في أماكن أخرى من العالم».

في تايوان أو تايلاند أو كوريا الجنوبية على سبيل المثال، وهي كلها تعتمد أيضاً بشكل كبير على استيراد الطاقة، تسببت سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الصين في انخفاض صادراتها إلى البلد العملاق، كما أن التباطؤ الاقتصادي العالمي يهدد مبادلاتها التجارية بشكل عام.

وبالنسبة للصين واليابان، وإن كان حجم اقتصاديهما يجعلهما في وضع أفضل من جاراتهما، فقد ساهم البلدان في الأسابيع الأخيرة في الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي، ومن ثم انخفض الين الياباني واليوان الصيني مؤخراً إلى أدنى مستوى لهما منذ 24 و14 عاماً على التوالي.

ويعيد الخوف من زعزعة الاستقرار ذكريات أزمة عام 1997 الآسيوية التي تسبب بها انخفاض قيمة البات التايلاندي، وقد تبعتها حينها ماليزيا والفيليبين وإندونيسيا، وهو ما أصاب المستثمرين الأجانب بالذعر، وأدى إلى عمليات سحب جماعية، إلى الحد الذي أغرق عدة دول في القارة في الركود، وجعل كوريا الجنوبية على شفا التخلف عن السداد.

وقال إريك نيلسن من شركة «ويلز فارغو» (Wells Fargo) إن الاختلاف الملحوظ مع عام 1997 هو أنه «لا يوجد اليوم ارتباط ثابت بعملات أجنبية محددة، على الأقل بين البلدان الناشئة الكبيرة».

وكان انهيار البات مرتبطاً جزئياً بتعادله الثابت مع الدولار؛ ما أرغم البلد على دعم عملته على حساب استنفاد احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما يعني الحكم بالإعدام على أي عملة.

ومن بين البلدان القليلة التي ما زالت تربط عملتها بالدولار، أعلن لبنان الخميس أنه سيخفض قريباً قيمة الليرة اللبنانية إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات حالياً بالسعر الرسمي.

ويبدو أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على خفض جموح عملتها، ولكن «مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى الدولار القوي على أنه نعمة»، وفق كريستوفر فيكيو من شركة «ديلي اف اكس» (DailyFX).

وأضاف أن ذلك «يساعد في عزل الاقتصاد (الأمريكي) عن الضغوط التضخمية الإضافية» إذ إن البلد يدفع أقل مقابل المنتجات المستوردة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الثلاثاء إن التشديد النقدي الذي يقوده البنك المركزي الأمريكي لا يسبب «اضطراباً» في الأسواق المالية، ولكن يقول آدم باتون إن «السؤال هو إلى أي مدى يجب أن تتدهور الأمور قبل أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟».