النشرة الدينية.. اللون الأحمر يزين معاهد الأزهر في أول أيام الدراسة.. وحكم إرضاع المولود والأم على جنابة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية.

ما هو دعاء بداية العام الدراسي الجديد؟.. 40 كلمة تجعلك من الناجحين



بالجلباب والعمامة.. اللون الأحمر يزين معاهد الأزهر في أول أيام الدراسة.. صور



تزامنا مع بدايته.. مصروفات العام الدراسي 2022-2023 في المعاهد الأزهرية



عالم أزهري: على المرأة السماح لزوجها بالتعدد ممن توفى عائلها.. فيديو



في يومها العالمي قصة تحريم القهوة 400 سنة وجلد شاربها.. لماذا حرمها الفقهاء؟



حكم إرضاع المولود والأم على جنابة



حكم تعلم المرأة القرآن على يد رجل.. هل تجوز الخلوة بينهما؟



ألعاب إلكترونية تقتل براءة الأطفال وترسخ للعنف.. مرصد الأزهر يحذر منها

