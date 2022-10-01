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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى مداهمات أمنية .. مصرع 11 عنصر اجرامى وضبط 2848 آخرين.. فيديو

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهودها خلال شهر  فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (440 متهم) ، وبحوزتهم (217 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 223 قطعة سلاح أبيض).

وتم ضبط (279) قضية إتجار فى المواد المخدرة و تنفيذ (31312) حكم قضائى متنوع و ضبط (2795) قضية متنوعة و ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (19) متهم ، إرتكبوا (9) حوادث و فحص (8883) عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (11) عنصر إجرامى شديد الخطورة ، وضبط (2848) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – السويس - الشرقية – جنوب سيناء – قنا – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – دمياط – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – الإسماعيلية – مطروح - الفيوم – البحيرة – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1524) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 رشاش – 1 جرينوف – 236 بندقية آلية -  2 بندقية رصاص – 228 بندقية خرطوش – 73 مسدس – 982 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط (4927) قطعة سلاح نارى.. بحوزة (4193) متهم.. أبرزهم الآتى (2 جرينوف – 2 رشاش – 420 بندقية آلية – 650 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 256 مسدس – 3597 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 630خزينة) ، وكذا ضبط (7569 قطعة سلاح أبيض) و ضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم ( 3 بنادق غير مششخنة – 5 مسدس – 32 فرد محلى – 3 مُحدث صوت – 12 بندقية ضغط هواء – 8 خزنية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والطلقات الصوت – أدوات وأجزاء التصنيع) و ضبط (57) تشكيل عصابى ، ضموا (184) متهم ، إرتكبوا (239) حادث و ضبط (537) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (5 بنادق آلية– 12 بندقية "غير مششخنة"– 8 مسدسات- 208 فرد محلى – 322 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2441669) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى (9675) حكم جناية و (737956) حكم حبس جزئى و (128434) حكم مستأنف و (1223739) حكم غرامة و (341865) حكم مخالفة.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

جنوب سيناء الداخلية مخدرات شديد الخطورة مكافحة الذخائر غير المرخصة حكم قضائي الطلقات النارية الجيزة –

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