فى مداهمات أمنية .. مصرع 11 عنصر اجرامى وضبط 2848 آخرين.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (440 متهم) ، وبحوزتهم (217 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 223 قطعة سلاح أبيض).

وتم ضبط (279) قضية إتجار فى المواد المخدرة و تنفيذ (31312) حكم قضائى متنوع و ضبط (2795) قضية متنوعة و ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (19) متهم ، إرتكبوا (9) حوادث و فحص (8883) عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (11) عنصر إجرامى شديد الخطورة ، وضبط (2848) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – السويس - الشرقية – جنوب سيناء – قنا – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – دمياط – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – الإسماعيلية – مطروح - الفيوم – البحيرة – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1524) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 رشاش – 1 جرينوف – 236 بندقية آلية - 2 بندقية رصاص – 228 بندقية خرطوش – 73 مسدس – 982 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط (4927) قطعة سلاح نارى.. بحوزة (4193) متهم.. أبرزهم الآتى (2 جرينوف – 2 رشاش – 420 بندقية آلية – 650 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 256 مسدس – 3597 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 630خزينة) ، وكذا ضبط (7569 قطعة سلاح أبيض) و ضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم ( 3 بنادق غير مششخنة – 5 مسدس – 32 فرد محلى – 3 مُحدث صوت – 12 بندقية ضغط هواء – 8 خزنية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والطلقات الصوت – أدوات وأجزاء التصنيع) و ضبط (57) تشكيل عصابى ، ضموا (184) متهم ، إرتكبوا (239) حادث و ضبط (537) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (5 بنادق آلية– 12 بندقية "غير مششخنة"– 8 مسدسات- 208 فرد محلى – 322 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2441669) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى (9675) حكم جناية و (737956) حكم حبس جزئى و (128434) حكم مستأنف و (1223739) حكم غرامة و (341865) حكم مخالفة.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .