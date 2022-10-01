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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ 221 مليون جنيه.. فيديو

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، كلٌ فى مجال تخصصه؛ تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود الوزارة خلال شهر، في مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (7615) قضية من بينها ( 6778 قضية اتجار فى المواد المخدرة - 837 قضية تعاطى مواد مخدرة) بإجمالى ( 8428) متهما، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6039,843 كيلو جرام) و كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1958,435 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (224,2 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (64,126 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (44,240 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (6,932 كيلو جرام) و كمية من مخدر الفودو وزنت (1,140 كيلو جرام) و كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" وزنت (1,142 كيلو جرام) و كمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت (790 جرام) و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (439 جرام) و كمية من مخدر الأمفيتامين وزنت (11 جرام) و كمية من مخدر مادة" إم دى إم إيه" وزنت (205 جرام) و(131,907 قرص مؤثر) و(21,330 قرص كبتاجون) و(120,071 قرص لعقار الترامادول) و(140 طابع مخدر) و كمية من مخدر "ماكستون فورت" بلغت (20 سم).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (221٫000٫000 مليون جنيه).

كما تم ضبط (7 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (186) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال  (22) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان و

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (21) سيارة مُبلغ بسرقتها و ضبط (377) قضية أحداث و ضبط (27528) قضية مرافق عامة و كشف غموض (403) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى (632) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (1146) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : (678) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (2996) قطعة أبرزها (أجهزة إلكترونية تستخدم فى إستقبال الإشارة ومعالجتها لفك الشفرة وتخزين المحتوى المقرصن للبث عبر الإنترنت وإعادة التشفير وبث الإشارة للمشتركين بالشبكة – المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة – هواتف محمولة – أجهزة "ريسيفر" ماركات مختلفة – وحدة معالجة مركزية – أجهزة رواتر ماركات مختلفة) ، وكذا (468) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (51810) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة ، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم القبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

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