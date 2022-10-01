محذرًا من أي تصرفات خطيرة.. «الدفاع الأمريكية» تستبعد استخدام روسيا أسلحة نووية

استبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، مؤكدًا أنه حذر موسكو من أي تصرفات خطيرة.

وقال أوستن اليوم، السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تر أي دليل على أن روسيا قررت استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، مضيفًا "في الوقت الحالي لا أرى أي شيء يقودني إلى الاعتقاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ مثل هذا القرار".

ولفت أوستن إلى أن واشنطن نقلت في السابق هذه المخاوف إلى موسكو عبر قنوات رفيعة المستوى، موضحًا أنه بعث برسالة لنظيره الروسي سيرجي دويجو حذره فيها من أية تصرفات خطيرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر في وقت سابق روسيا من أن الولايات المتحدة لن تخيفها التهديدات المتهورة بعد أن ضم بوتين أربع مناطق من أوكرانيا.

وقالت “بي بي سي”، إن بوتين وجه تهديدًا مستترًا باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الجديدة التي تم ضمها، وذلك في ظرف أيام من تلويحه باستخدام النووي.

خداع يتحول لحقيقة

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما لا يكون مخادعًا في تهديداته الأخيرة باستخدام أسلحة نووية.

وأضاف زيلينسكي "انظروا، ربما كان الأمر بالأمس خداعًا، والآن، يمكن أن يكون الأمر حقيقة واقعة".