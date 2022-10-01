عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل جولة وزير الصحة بمشروع إنشاء وتطوير وحدة طب أسرة الجزيرة بأسوان

صدى البلد

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية المقدمة، بوحدة طب أسرة الجُزيرة، بمحافظة أسوان، التي أُنشئت بجودة عالمية، وفقا لكود البناء المصري، لإدراجها ضمن 112 وحدة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، للمرور على المنشآت الطبية والتعرف على حجم معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية، وتذليل أي عقبات قد تواجه انتظام العمل بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية وحدة الجزيرة، باعتبارها من المنشآت الطبية المميكنة، التي تسهل حصول المريض على خدمته الصحية بأفضل جودة.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على منظومة تسجيل المرضى، حيث تم فتح 45 ألف و54 ملف طبي عائلي، و17 ألف و156 ملف طبي فردي، وتم توقيع الفحص الشامل على 7200 بالنظام الفردي، وفحص 2500 مريض بالنظام العائلي، وذلك بالتخصصات الطبية (باطنة، تنظيم أسرة، متابعة حمل، فحص النساء، جراحة أعمال، تطعيمات أطفال، أسنان).

ولفت إلى أن الوزير حرص على تفقد غرف طب الأسرة، الصيدلية، كما تفقد غرفة تطعيمات ومتابعة الطفل والتي تقدم الخدمة الطبية لمتوسط 40 طفلا في الجلسة الواحدة، بالإضافة إلى سحب أكثر من 100 عينة من خلال غرف المعامل بالوحدة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطمئن على أحد الأطفال، للتأكد على أوجه الرعاية الصحية، مشيدا بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالوحدة، مشيدا بانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير الاحتياجات وكافة سبل الدعم اللازم لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.


يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم امبو المركزي، ومستشفى مركز دراو التخصصي، ومركز تنمية أسرة كوم امبو، ووحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي).

الصحة البناء طب أسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

ترشيحاتنا

«منتجي الدواجن»: القطاع يوجه تحدياً كبيراً ونزيفاً من الخسائر |فيديو

قبل دخول المدارس| طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

إزاى تعمل لانش بوكس بـ 5 جنيه

بفستان أسطوري.. شاهد| أول صور من حفل زفاف سالي عبد السلام

أحمد موسى عن انضمام 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا: بوتين يتحدى الغرب

كل ما تريد معرفته عن قانون زراعة الأعضاء .. عقوبات واشتراطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها الفارهة.. ياسمين صبري تثير الجدل من باريس| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب المجفف|النتيجة تذهلك

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

لو عندك الدورة الشهرية.. أعشاب للتخلص من الألم |تعرفي عليها

فيديو

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المالديف وماء زمزم| قائمة أمنيات صيدلي حلوان واللحظات الأخيرة قبل رحيله.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ