تفاصيل جولة وزير الصحة بمشروع إنشاء وتطوير وحدة طب أسرة الجزيرة بأسوان

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية المقدمة، بوحدة طب أسرة الجُزيرة، بمحافظة أسوان، التي أُنشئت بجودة عالمية، وفقا لكود البناء المصري، لإدراجها ضمن 112 وحدة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، للمرور على المنشآت الطبية والتعرف على حجم معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية، وتذليل أي عقبات قد تواجه انتظام العمل بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية وحدة الجزيرة، باعتبارها من المنشآت الطبية المميكنة، التي تسهل حصول المريض على خدمته الصحية بأفضل جودة.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على منظومة تسجيل المرضى، حيث تم فتح 45 ألف و54 ملف طبي عائلي، و17 ألف و156 ملف طبي فردي، وتم توقيع الفحص الشامل على 7200 بالنظام الفردي، وفحص 2500 مريض بالنظام العائلي، وذلك بالتخصصات الطبية (باطنة، تنظيم أسرة، متابعة حمل، فحص النساء، جراحة أعمال، تطعيمات أطفال، أسنان).

ولفت إلى أن الوزير حرص على تفقد غرف طب الأسرة، الصيدلية، كما تفقد غرفة تطعيمات ومتابعة الطفل والتي تقدم الخدمة الطبية لمتوسط 40 طفلا في الجلسة الواحدة، بالإضافة إلى سحب أكثر من 100 عينة من خلال غرف المعامل بالوحدة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطمئن على أحد الأطفال، للتأكد على أوجه الرعاية الصحية، مشيدا بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالوحدة، مشيدا بانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير الاحتياجات وكافة سبل الدعم اللازم لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.



يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم امبو المركزي، ومستشفى مركز دراو التخصصي، ومركز تنمية أسرة كوم امبو، ووحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي).