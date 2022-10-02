أخبار التوك شو| أحمد موسى: أبو العينين تحدث في الأمم المتحدة عن الأمن المائي واستعدادات قمة المناخ.. رئيس استطلاع المدفعية يكشف قرارا أصدره أبو غزالة حمى بورسعيد خلال أكتوبر

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في ما يلي:

أحمد موسى: أبو العينين تحدث بالأمم المتحدة عن الأمن المائي واستعدادات قمة المناخ

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك في عدد من المؤتمرات منها مؤتمر خاص بالتنمية الصناعية في إفريقيا.





وزير العدل: بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتحديث جميع محاكم مصر.. فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتحديث المستمر في التقاضي وآلياته؛ بحيث لا تتخلف الدولة المصرية عن آليات التقاضي العالمية، مشيرا إلى أن الميكنة دخلت أغلب المحاكم المصرية.

وزير العدل: الرئيس السيسي أكد على صون هيبة القضاء المصري.. فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه التقى- ومعه رؤساء الهيئات القضائية- بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم؛ بمناسبة يوم القضاء المصري، مشيرا إلى أن هذه المناسبة أسس لها الرئيس السيسي في العام الماضي؛ تكريما للقضاء المصري.





أولادكم أمانة في أعناقنا.. رسالة قوية من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير التعليم رضا حجازي تفقد عددًا من المدارس في محافظة دمياط مع بداية العام الدراسي الجديد.





ومفاجأة سارة للأرز.. التموين: ارتفاع سعر الزيت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أسعار الزيت زادت من 23 إلى 25 جنيها بسبب تداعيات الأزمة العالمية، موضحا أن سعر خام الزيت عالميا زاد بشكل كبير وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بالأسواق.



«منتجي الدواجن»: القطاع يوجه تحدياً كبيراً ونزيفاً من الخسائر |فيديو

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبب الأزمات التي تواجه الكثير من مربي قطاع الدواجن خلال الفترة الحالية.



أحمد موسى عن انضمام 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا: بوتين يتحدى الغرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الروسي بوتين أعلن ضم 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا، ووقَّع هذا القرار بالأمس.





مستشار الرئيس للصحة: مش بنقول للناس ما تخلِّفوش.. لكن لازم ينظموا الإنجاب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، أن الزيادة السكانية تشكل عبئًا على الدولة وعلى كل أسرة تنجب طفلا آخر.



رئيس استطلاع المدفعية يكشف قرارا من أبو غزالة حمى بورسعيد خلال أكتوبر

كشف اللواء أركان حرب عوض صبحي رئيس استطلاع المدفعية ببورسعيد خلال حرب أكتوبر 1973، تحصينات العدو الإسرائيلي خلال الحرب.



بيتولد طفل كل 19 ثانية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أصدر تقريرا يعتبر صدمة حقيقية لنا بارتفاع المواليد .

