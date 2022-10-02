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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في سيارته مواد كحولية .. ضبط شخص صدم 3 آخرين بالإسكندرية

القبض على شخص
القبض على شخص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً حدوث مصادمة ومصابين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.  

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير (أحد الأشخاص – مقيم بالبحيرة) بالسيارة قيادته "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وحال مفادته لإحدى الدراجات النارية إصطدم بعدد 3 أشخاص تصادف مرورهم مما أسفر عن إصابة إثنين منهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص وتبين عدم حمله رخصة قيادة وتسيير وعُثر بداخل السيارة على مواد كحولية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مقطع فيديو قسم شرطة ثان المنتزه الاسكندرية الدراجات النارية

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