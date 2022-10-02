عمر كمال يغنى فى حفل زفاف سالى عبد السلام .. فيديو

نشر عمر كمال فيديو له وهو يغنى فى حفل زفاف الإعلامية سالى عبد السلام، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وعلق عمر كمال «فرح الإعلامية سالى عبد السلام».

و احتفلت سالي عبد السلام بحفل زفافها وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، ونرصد أبرز لقطات الحفل.

قام الشيخ خالد الجندي منذ قليل ؛ بعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام في صورة مؤثرة برفقه والدها بعد عقد قرانها، وقامت باحتضان والدها الذي لم يتماسك نفسه وبكى فرحا بها.

وحرص الكينج محمد منير على التواجد والتف حوله عدد من محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية فور وصوله