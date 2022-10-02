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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتفق مع نجم الفريق على التجديد حتى 2026.. تفاصيل

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك توصل لاتفاق مع سيد عبدالله نيمار لاعب الفريق الشاب، على تجديد عقده حتى عام 2026 المقبل.

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بشرى للجماهير.. الأهلي يخاطب الجهات الأمنية لحضور 25 ألف مشجع أمام الاتحاد المنستيري

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وتابع ياسين خلال برنامجه "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، رفض خروج اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

 

وأضاف: "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، واتفق الطرفان على التجديد واستمرار نيمار داخل ميت عقبة، بعد ظهوره بمستوى مميز في الموسم الماضي".

بشرى للجماهير.. الأهلي يخاطب الجهات الأمنية لحضور 25 ألف مشجع أمام الاتحاد المنستيري

 

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بدأت اتصالاتها بشكل مبكر مع الجهات الأمنية من أجل التنسيق حول حضور جماهيره مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي طلب حضور ما يقرب من 25 ألف متفرج لمباراة العودة".

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