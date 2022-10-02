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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تستعد للمشاركة في بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

تستعد جامعة أسوان للمشاركة في بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة التى ستنطلق في محافظة أسوان الأربعاء القادم .

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه في إطار بداية العام الدراسي الجديد لعام 2022/2023 والعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية من خلال خطة جامعة للانشطة والفاعليات الرياضية والطلابية، وفي ضوء مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى الرياضة أمن قومى سيتم مشاركة الجامعة في هذه البطولة . 

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احتفالات جامعة أسوان بانتصارات أكتوبر المجيدة

وأشار أيمن عثمان بأن فعاليات هذه البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، وذلك في إطار احتفالات جامعة أسوان بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وبرعاية جامعة أسوان لهذا الحدث للبطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة بمشاركة المنتخب القومى للسباحة الطويلة و أبطال إفريقيا والتي سينظمها الإتحاد المصري للسباحة في أسوان الأربعاء القادم الموافق 5 أكتوبر 2022م بمدينة أسوان الجديدة. 

وفى نفس السياق أضاف الدكتورعادل مكي عميد كلية التربية الرياضية أنه تم عقد إجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور  الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية و المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة لمناقشة تفاصيل البطولة وتفعيل رعاية الجامعة لهذا الحدث الكبير كآحد المخرجات التى تبنتها جامعة أسوان فى الملتقى الثانى للسياحة الرياضية للعودة سباق النيل الدولى ضمن أجندة البطولات الدولية.

 

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 اللجنة الأوليمبية المصرية

فيما أوضح المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة ستنطلق في محافظة أسوان الأربعاء المقبل. وأن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة تأتي في إطار اهتمام الإتحاد المصري للسباحة بالنهوض باللعبة في صعيد مصر، كما يشارك بها 120 سباحا وسباحة من مختلف محافظات الصعيد وبأعمار مختلفة وبسباقات وأطوال متنوعة، حيث أن إقامة بطولة الصعيد للمياه المفتوحة في أسوان تحمل تشجيعا لسباحي الصعيد في خوض تجربة جديدة مميزة لم يتم تنفيذها منذ أكثر من 40 عام .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأهمية الإعلان عن مجموعات التقوية بأسعار رمزية داخل المدارس لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية فى السناتر الخارجية من خلال إتاحة الحرية الكاملة للطلاب لإختيار المعلمين ، مع منح مزايا وحوافز مالية مجزية ، وهو الذى يتوازى مع الإهتمام بتوفير دواعى إنقاذ الحياة ، والإجراءات الإحترازية والوقائية والتعاون مع مديرية الصحة لتحقيق الإشتراطات الصحية ، والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس .

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