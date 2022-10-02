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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: على الطلاب القادمى مساعدة الجدد في كيفية التحصيل العلمي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أجري الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بكلية التجارة تفقد خلالها المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية، رافقه خلال الجولة الدكتور هانى الشامى عميد الكلية والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور رمضان معن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الكلية.

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وجه رئيس الجامعة خلال جولته بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والحرص على تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمساعدة الطلاب وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مشيداً بدور الكليات فى إنهاء كافة الاستعدادات للبدء الدراسة، ورفع جداول المحاضرات للطلاب على المواقع الرسمية، وانتظام المحاضرات الفعلية والأونلاين فى موعدها.

خلال جولته هنأ د.محمود ذكى الطلاب الجدد ببدء العام الدراسي الجديد، والتقى بعدد من الطلاب، لاستطلاع أرائهم حول مدى رضاهم عن العملية التعليمية، موجهاً جميع الطلاب بضرورة الاجتهاد فى الدراسة العلمية والعملية بالكلية والمشاركة فى الأنشطة الطلابية لدورها فى تعزيز طاقاتهم الإبداعية وتنمية مواهبهم ونشر روح التعاون بيهم.

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كما أوصى رئيس جامعة طنطا خلال كلمته لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية، بضرورة مساعدة الطلاب الجدد وارشادهم فى كيفية التحصيل العلمي، والاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الكلية لطلابها، وكيفية المشاركة فى الأنشطة المختلفة التى تقدمها لتسهيل اندماجهم فى العملية التعليمية.

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