ذكرت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استعداده للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، ذكّرت العالم بوعد واشنطن الطويل الأمد بعدم توسيع التحالف شرقًا.

وأشارت الصحيفة الصينية، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر تعهد ذات مرة للزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف بأن الناتو "لن يتحرك شبرًا واحدًا نحو الشرق".

وقالت الصحيفة: "من الواضح أن بايدن لم يفهم المفارقة عندما شدد على عبارة"كل شب"، والتي ذكّرت الناس فقط بحنث الوعد".

وشددت على أن واشنطن لا ترى كييف كحليف محتمل لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ولكن فقط كوقود للمدافع لإطالة أمد الصراع قدر الإمكان ومحاولة إضعاف موسكو.

وقالت “جلوبال تايمز”: " قيمة أوكرانيا كبيدق لم يتم استغلالها بالكامل من قبل أمريكا. طالما أنهم يحاولون استنزاف روسيا، فلن تكون لديهم الرغبة في إنهاء الأزمة أو التوقف عن استخدام كييف لصالحهم".

وخلصت إلى أنه "بدلاً من البحث عن حلول تهدف إلى إنهاء الصراع، تظهر واشنطن مرارًا وتكرارًا أنها تتحرك في اتجاه مختلف، وهو إشعال نيران الحرب".

وفي 30 سبتمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا اتفاقيات بشأن ضم هذه المناطق إلى روسيا.

وفي ظل هذه الخلفية، قال زيلينسكي إن كييف ستتقدم على الفور بطلب للانضمام السريع إلى الناتو.

ومع ذلك، أشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن موافقة جميع الدول الثلاثين المشاركة مطلوبة لقبول عضو جديد في الكتلة العسكرية، على الرغم من وعده بأن الناتو سوف يركز جهوده على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.