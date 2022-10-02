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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب المحامين يكرم الطلاب المتفوقين في احتفالية كبرى بنادي نقابة المحلة

احتفالية نقابة المحامين
احتفالية نقابة المحامين بالمحلة

شهد نادي المحامين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم احتفالية كبري أقامها أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين لنيابات شرق طنطا الكلية لتكريم اوائل الطلاب المتفوقين وحملة ماجستير والدراسات العليا من أبناء وأسر وعائلات الجمعية العمومية.
وجاء ذلك بحضور عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ولفيف من كوادر المحامين منهم ماجد عبد اللطيف نقيب محامين نيابات شرق طنطا بالغربية وصبري العناني امين الصندوق وعبد العزيز رأفت أمين شباب عن مجلس النقابة وآخرين من خبراء القانون الدولي والمحاماة.

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كما تخلل الاحتفالية تكريم أكثر من 200 من المحامين وأبناءهم وقدمت النقابة دروع وشهادات التقدير وجوائز عينية الأمر الذي ترك أثار حالة من البهجة والسرور على وجوه المكرمين وأسرهم .
الجدير بالذكر أن نقيب محامين مصر قد وافق علي تطوير غرف المحامين علي مستوي مجمع محاكم ونيابات زفتي وسمنود وقطور والمحلة.

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نقابة المحامين الغربية احتفالية تكريم اوائل الطلاب الجمعيه العموميه المحامين الدراسات العليا نادي المحامين مدينة المحلة الكبري

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