عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل التراجع فى مصر اليوم الاثنين 3-10-2022

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب محليا وعالميا ، التراجع حيث فقد المعدن الأصفر فى الأسواق المحلية نحو 17 جنيها فى الجرام الواحد خلال تعاملات يومي السبت و الأحد . 

ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 3  اكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب فى مصر

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1257جنيها.

 

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 22 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو1151 جنيها .

txt

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

txt

رشاد عبده: الحرب الروسية سبب في ارتفاع الذهب.. والانخفاض متوقف على حالتين

سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1100جنيها  .

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 943 جنيها  .

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين  نحو 733جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 629  جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8800 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1662 دولار للأوقية

سعر الذهب عالميا 

 

متوسط أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

الذهب ملاذا آمنا

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب عالميا جرام الذهب عيار 21 الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

محمد شبانة: الأهلي تعاقد مع شركة ملابس عالمية بعقد ضخم

بسعر يبدأ من 13 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة في مصر

بينهم طفل.. رد فعل أهالي مطروح بعد العثور على جثث صيادي الصقور.. صور

ترشيحاتنا

الجرام رخص 100 جنيه.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

طلبات للمسه.. ربانزل الأوكرانية توضح 3 أسباب لطول شعرها البالغ 5 أقدام

كارثة.. احذري تناول البطاطس في تلك الحالة يصيبك بالتسمم

احذر من آلام الظهر.. علامة تنذر بالإصابة بهذا المرض القاتل

برلماني: عقد اجتماع اليوم بصحة النواب لمناقشة الأجندة التشريعية للجنة

أغرب السرقات الأثرية.. قصة سرقة شعر رمسيس الثاني في باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كوب سكر فقط.. طريقة عمل قشطة حلاوة المولد

تقسيم الوجبات اهمها.. عادات لحرق السكر في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت جريب فروت؟

الكيلو بـ 700 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية لمحاربة السرطان وأمراض القلب

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ