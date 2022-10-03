أسعار الذهب تواصل التراجع فى مصر اليوم الاثنين 3-10-2022

واصلت أسعار الذهب محليا وعالميا ، التراجع حيث فقد المعدن الأصفر فى الأسواق المحلية نحو 17 جنيها فى الجرام الواحد خلال تعاملات يومي السبت و الأحد .

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 3 اكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب فى مصر

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1257جنيها.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو1151 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1100جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 943 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 733جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 629 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8800 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1662 دولار للأوقية

سعر الذهب عالميا

متوسط أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب ملاذا آمنا

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.