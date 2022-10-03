موجز السوشيال.. خالد سرحان يهاجم ياسمين عز.. محمد شبانة يكشف حقيقة إيقاف برنامجه.. محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل "العمدة".. نادية الجندي تتألق بالجمبسوت

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



موقوف بعد الجيم.. محمد شبانة يكشف حقيقة إيقاف برنامج بوكس تو بوكس

سخر الإعلامي وعضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، محمد شبانة من شائعات إيقاف برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "etc".

محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل "العمدة"

بدأ النجم محمد رمضان تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.



رشاقة وأناقة.. نادية الجندي تتألق بالجمبسوت

شاركت النجمة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها.

خالد سرحان يهاجم ياسمين عز: بتعمل ترند والناس تتكلم عنها بلاش تساعدوها

هاجم الفنان خالد سرحان، الإعلامية ياسمين عز بعد التصريحات التي أطلقتها مؤخرا عن الأزواج والزوجات من خلال برنامجها كلام الناس المذاع علي قناة mbc مصر.