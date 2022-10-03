عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال.. خالد سرحان يهاجم ياسمين عز.. محمد شبانة يكشف حقيقة إيقاف برنامجه.. محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل "العمدة".. نادية الجندي تتألق بالجمبسوت

نادية الجندى محمد
نادية الجندى محمد رمضان شبانة خالد سرحان

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


موقوف بعد الجيم.. محمد شبانة يكشف حقيقة إيقاف برنامج بوكس تو بوكس

 

سخر الإعلامي وعضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، محمد شبانة من شائعات إيقاف برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "etc".

 

محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل "العمدة"

 

بدأ النجم محمد رمضان تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.


رشاقة وأناقة.. نادية الجندي تتألق بالجمبسوت

 

شاركت النجمة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها.

خالد سرحان يهاجم ياسمين عز: بتعمل ترند والناس تتكلم عنها بلاش تساعدوها

 

هاجم الفنان خالد سرحان، الإعلامية ياسمين عز بعد التصريحات التي أطلقتها مؤخرا عن الأزواج والزوجات من خلال برنامجها كلام الناس المذاع علي قناة mbc مصر.

 

النجمة نادية الجندي برنامج بوكس تو بوكس محمد رمضان الفنان خالد سرحان خالد سرحان موجز السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

شديد الحرارة.. مفاجأة في حالة الطقس الإثنين 3-10-2022 وتحذير من هذه الظواهر

ترشيحاتنا

كيف يرفع الله البلاء سريعا ؟.. سورة ودعاء لا تغفلهما في جوف الليل

غرفة صناعة الدواء: إحنا كمصريين لازم نفخر بأداء الدولة أثناء أزمة كورونا

رد ناري من عمرو أديب على تصريحات لينا شاماميان عن الرجل المصري

إنت اللى علمت أخويا التدخين.. محمد الصاوي يتحدث عن أول موقف جمعه بالزعيم

أزمة في تعاقد الأهلي مع محترف جديد.. فيديو

لم أبكي..محمد الصاوي يتحدث عن وفاة ابنه وعمرو الليثي يفاجأه بهذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| سعر صادم لـ مكياج سالي عبد السلام يوم زفافها وامنعها فورا.. 3 أطعمة باللانش بوكس تسبب السرطان للأطفال

نانسي عجرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان أخضر.. نورهان منصور تتألق في أحدث إطلالة

عنده دلع ودلال ماشوفتوش من حد.. لماذا اعتذرت لينا شاماميان عن تصريحاتها حول الرجل المصري؟

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ