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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى حملة أمنية بأسيوط ..ضبط 26 قطعة سلاح نارى و6 قضايا مخدرات

المتهمون
المتهمون

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتى "مركز شرطة الفتح – قسم شرطة أسيوط الجديدة" بمحافظة أسيوط.

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أسفرت جهود الحملة  عن ضبط 26 قطعة سلاح نارى عبارة عن (7 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – 10 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (23) متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (6) قضايا "اتجار – تعاطى" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من مخدرى "الحشيش – الهيروين") بحوزة (6) متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية و تنفيذ  (699) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

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