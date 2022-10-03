لإنهاء الوجود الأمريكي.. مسؤول روسي راحل يتنبأ بوحدة موسكو والعرب

ذكرت شبكة “روسيا اليوم”، أن تسجيلًا جديدًا لزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تنبأ فيه أمام مجلس الدوما عام 1999 بوحدة بين روسيا والعرب.

وقال جيرينوفسكي في مقطع الفيديو إنه “على الجميع أن يفهموا اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أسوأ من نابليون وهتلر بعدة أضعاف. فقد سار نابليون ببطء عبر أوروبا، على ظهور الخيل، حتى وصل إلى موسكو، وهناك توقف ثم غادر. أما هتلر فقد جاء على متن دراجات نارية وسيارات حتى وصل أيضا إلى موسكو”، حسب “روسيا اليوم”.

وأضاف “أما هؤلاء، فلن يصلوا إلى موسكو، وهنا تكمن خطورتهم الشديدة في أن بإمكانهم إطلاق الصواريخ في أي وقت من الليل لإصابة أي مكان على كوكب الأرض. وهم يحيطون بنا من جميع الجهات، في كوريا الجنوبية، وباكستان، والخليج، والبلقان، وسيدخلون دول البلطيق”.

ولفت "أؤكد لكم، سيدخلون بالتأكيد إلى بحر البلطيق، ليصبحوا على بعد 500 كيلومتر فقط من موسكو. فماذا سنفعل حينها؟ وكأننا بانتظار 22 يونيو جديد (يوم إعلان عدوان هتلر على الأراضي الروسية في عام 1941).

وتابع حينها "بإمكاننا اليوم التضامن مع العالم الإسلامي بأسره، يقطن هناك مليار من السكان، في أيديهم كل النفط والغاز والأموال. فإذا اتحدنا مع العرب وإيران ستنتهي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل أموال روسيا والعرب تدعم اقتصاد الغرب".

تنبؤات تتحقق

وكان جيرينوفسكي اشتهر بمقولاته التي تظهر بين الحين والآخر لتبدو وكأنها نبوءات من عصر مضى، تتحقق اليوم، وتثبت قدرة الزعيم الليبرالي الراحل على الرصد والرؤية السياسية الواضحة.