رئيس جامعة أسوان يتابع سير العملية التعليمية

تابع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان سير العملية التعليمية بكليات الزراعة والموارد الطبيعية وكلية التربية الرياضية وذلك بالحرم الجامعي القديم بصحاري، وذلك برفقة الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة، وذلك للاطمئنان على انتظام المحاضرات وسير العملية التعليمية ومتابعة كافة الإجراءات التي قامت بها الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجدي2022 /2023.

ويأتي ذلك في إطار استقبال العام الدراسي بجامعة أسوان وخلال جولة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان شهد تحيه العلم و طابور كليه التربية الرياضية وبعض العروض الرياضية باستاد جامعة أسوان الرياضي وسط حضور طلابي واعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الإلتزام بالعملية التعليمية

ووجه الدكتور أيمن عثمان عدد من النصائح من أهمها ضرورة الإلتزام بالعملية التعليمية وعدم الإكتفاء بالدراسة فقط ، بل لابد من صقل المهارات بالعديد من البرامج والدورات التدريبية ، مع المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس جامعة أسوان على أن إدارة الجامعة تعمل على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الطلاب، وتقدم كافة سبل المساعدة للطلاب غير القادرين وذوي الهمم وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بألا يكون هناك حائل بين طالب العلم وفرص التعلم سواء كان هذا الحائل بدني أو ذهني أو مالي.

وأضاف أيمن عثمان أنه في ضوء تلك التوجيهات السياسية تحرص إدارة جامعة أسوان على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية داخل جميع كليات جامعة أسوان المختلفة ، وتوفير كل مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة

هذا وتستعد جامعة أسوان للمشاركة في بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة التى ستنطلق في محافظة أسوان الأربعاء القادم ، وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه في إطار بداية العام الدراسي الجديد لعام 2022/2023 والعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية من خلال خطة جامعة للانشطة والفاعليات الرياضية والطلابية، وفي ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرياضة أمن قومى سيتم مشاركة الجامعة في هذه البطولة .

وأشار أيمن عثمان بأن فعاليات هذه البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، وذلك في إطار احتفالات جامعة أسوان بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وبرعاية جامعة أسوان لهذا الحدث للبطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة بمشاركة المنتخب القومى للسباحة الطويلة و أبطال إفريقيا والتي سينظمها الإتحاد المصري للسباحة في أسوان الأربعاء القادم الموافق 5 أكتوبر 2022م بمدينة أسوان الجديدة.