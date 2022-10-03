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أخبار العالم

رئيس الشيشان يعلن تفوقه على زعيم كوريا الشمالية.. ويطالب بدخوله موسوعة جينيس|تفاصيل

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إنه تفوق على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعدد العقوبات المفروضة عليه.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”، أن ”لوكاشينكو، الذي لا يحبه الغرب، لا يستطيع التباهي بسبب كمية العقوبات المفروضة عليه“.

وأضاف: ”حتى أنني تجاوزت الزعيم الكوري الشمالي“.

وكتب قديروف: ”أصدقائي، في ضوء العقوبات الأخيرة، قررت أن أحصيهم، بعد أن توقفت عن عدهم منذ وقت طويل، ولكن ماذا لو كنت صاحب الرقم القياسي العالمي للعقوبات؟.. يجب أن أكون على غلاف موسوعة جينيس للأرقام القياسية“.

وأضاف: ”منذ عام 2011، يوجد ما لا يقل عن 70 قيدًا ضدي، بما في ذلك ضد أفراد عائلتي، والمقربين مني، وممتلكاتي، وخيولي، ودخلي من الأرباح.. نعم، يبدو ذلك مثيرًا للسخرية“.

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وفصل قديروف العقوبات بـ 15 عقوبة مباشرة ضده، و 10 ضد أفراد عائلته، و28 ضد مقربين له، و9 ضد شركاته، و4 ضد الجياد، و4 ضد حساباته في انستجرام.

وقال إنه ”واثق من أنه سيكون هناك المزيد من العقوبات“.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم الشيشان، رمضان قديروف، عن إرسال أبنائه القصر الثلاثة إلى أوكرانيا  للقتال في الحرب الدائرة هناك .

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن قديروف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال على حسابه بتطبيق "تليجرام"، إن أبنائه القصر الثلاثة سيتجهون للقتال في أوكرانيا.

وأوضح قديروف في منشوره: “يجب ألا يتعارض السن الصغير مع تدريب المدافعين عن وطننا الأم”.

وأضاف: "يبلغ عمر أخمات وإيلي وآدم 16 و 15 و 14 عامًا على التوالي. لكن تدريباتهم العسكرية بدأت منذ زمن بعيد، تقريبًا منذ سن مبكرة وأنا لا أمزح لقد حان الوقت لإظهار أنفسهم في معركة حقيقية، وأنا أرحب فقط برغبتهم وسرعان ما سيذهبون إلى خط المواجهة وسيكونون في أكثر الأقسام صعوبة في خط التماس".

رئيس الشيشان قديروف كوريا الشمالية كيم جونج أون لوكاشينكو بوتين

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