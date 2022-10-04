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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 4- 10- 2022

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب ثباتا في بداية تعامل اليوم الثلاثاء الموافق 4-10-2022؛  على مستوى محلات الصاغة وبدون أي تغيير في معظم الأعيرة الذهبية  المختلفة.

َوبحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية، فقد هوى  سعر الذهب  علي أساس أسبوعي بمقدار 46 جنيها في الجرام الواحد في المتوسط في محلات الصاغة.

الذهب يتراجع 46 جنيها خلال أسبوع

الذهب يتراجع .. 18 جنيها انخفاضا في سعر الجرام

بينما سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 713 جنيها للبيع و 720 جنيها للشراء بعد أن كان  744 جنيها للبيع و 747 جنيها للشراء يوم الخميس الماضي بفارق 31 جنيها

وبلغ سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 1070 جنيها للبيع و 1080 جنيها للبيع مقابل  1116 جنيها للبيع و 1120 جنيها للشراء بفارق 46 جنيها.

ووصل عيار 24 الأغلي فئة نحو 1223 جنيها للبيع و1234 جنيها للشراء مقابل و1275  جنيها للبيع و 1280 جنيها للشراء خلال الخميس الماضي؛ بفارق 52 جنيها .

وجاء سعر عيار 18 الاوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 917 جنيها للبيع و 926 جنيها للبيع مقارنة بـ  957 جنيها للبيع و 960 جنيها للشراء بفارق 40 جنيها 

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.22 مليون جنيه للبيع و 1.234 مليون جنيه للشراء

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 38.031 ألف جنيه للبيع و 38.4 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8560 جنيها للبيع و 8640 جنيها للشراء


سعر مصنعية الذهب والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الفائدة

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.48% إلى 18.656 دولار للأونصة، لكنها سجلت انخفاضًا أسبوعيًا

تراجع السعر العالمي

تراجعت أسعار الذهب 1%  مع عودة الدولار للارتفاع بعد انخفاض وجيز في الجلسة السابقة، في حين لا يزال رفع وشيك ومرتقب لأسعار الفائدة يعرقل صعود المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1646.97 دولار للأونصة بعد أن سجل أفضل أداء يومي له منذ مارس  الماضي عندما تراجع الدولار لفترة وجيزة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1653.20 دولار.

 وصعد مؤشر الدولار 0.8%، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 18.64 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.1% إلى 853.97 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2157.71 دولار للأونصة.

ملاذ آمن 

وفي تصريحات سابقة قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفترات الماضية شهدت تحركات من الفيدرالي الأمريكي نحو زيادة قوة الدولار، وهذا مؤشر لكي يبيع المحتفظون بالذهب في البورصة أو وضعه في أوعية أخرى مثل الدولار للاستفادة من الفائدة العالية.

وأضاف ميلاد "نشهد انخفاضا عالميا في سعر الذهب، وعلى المستوى المحلي نتأثر بما يحدث عالميا، وبالتالي  فقد شهدنا بعض الانخفاضات الموجودة في السوق المحلي، ولكن ليس بنفس قوة الانخفاض على المستوى العالمي نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية".

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة: "ولكن، يبقى الذهب ملاذا آمنا ولا يفقد قيمته تحت أي ظروف، وهو ما نشهده على مدار السنوات الطويلة الماضية"، مشيرًا إلى أن الإقبال على الذهب متوسط ليس قويا أو ضعيفا.

وأردف: "لسنا في موسم للزواج، وبالتالي فإنه ليس موسما قويا في شراء الذهب، ويتم العمل على الاحتفاظ بالقيمة في صورة سبائك أو في صورة جنيهات".

Finance Real Estate

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