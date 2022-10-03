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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تشارك في مبادرة اتحضر للأخضر

جامعة العريش تشارك
جامعة العريش تشارك في مبادرة اتحضر للأخضر

شاركت جامعة العريش ، محافظة شمال سيناء  اليوم بحملة "اتحضر للأخضر"  ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"، والتي تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخصوصًا الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، والتجهيز أيضًا لمؤتمر المناخ العالمي cop27 بشرم الشيخ. 

الأشجار المثمرة

 

وعلى جانب أخر بدأت الجامعة اليوم فاعليات المشاركة في المبادرة بزراعة عدد من الأشجار المثمرة داخل الحرم الجامعي، ويأتي ذلك من منطلق الدور الذى تقوم به الجامعة لنشر الوعي البيئي. 

ومن جانبه أكد الدكتور حسن الدمرداش، على نشر الوعي البيئي الذى يعتبر من مبادئ مبادرة اتحضر للأخضر وفى إطار مواجهة التغيرات المناخية وحتى تصبح جامعة العريش صديقة للبيئة.

بينما أكد الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، أن حماية البيئة تتمثل في الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء ويأتي ذلك من الدور المجتمعي والبيئي للجامعة.

وأضاف الدكتور هاني العلاقمي عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، أن نشر المفاهيم البيئية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لتحقيق أهداف المبادرة، والمحافظة على استدامة واستخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

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