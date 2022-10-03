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شهادة نقيب شرطة تنقذ سائق طريق السويس المتهور

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

قدمت مذيعة موقع صدى البلد مريم كمال، تغطية إخبارية عن أحدث المستجدات في قضية  سائق طريق السويس  المتهور . 

و رصد صدى البلد ما ورد في التحقيقات بشأن تلك القضية و أقوال المتهم و التهمة التي تم تبرأته منها .

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أمر النائب العام، بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز، مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.

 

 

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