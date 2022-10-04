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النيابة الإدارية تكشف تفاصيل التحقيقات بواقعة وفاة طالبتي مدرستي العجوزة والمعتمدية| فيديو

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن جميع المصابين في حادث سقوط سور مدرسة المعتمدية، خرجوا من المستشفى، ما عدا طالبة واحدة، مشيرا إلى أن الحادث ناتج عن حالة تدافع بين الطالبات.

النيابة الإدارية: التحفظ على التقارير الطبية لمصابات حادث مدرسة المعتمدية

تسكين الطلاب بالأدوار العليا مخالف..التعليم تكشف مفاجأة في وفاة طفلة مدرسة العجوزة

وانتقل محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إلى الحديث عن وفاة طالبة مدرسة سيد الشهداء بالعجوزة، مشيرا إلى أنها سقطت من الدور الثالث خلال اليوم الدراسي بالمدرسة، وأن التحقيقات مستمرة بشأن الواقعة، إلى جانب استمرارها أيضا بشأن واقعة وفاة طالبة مدرسة المعتمدية، ولن يتم إعلان نتيجة التحقيقات فيها إلا بعد اكتمال التقارير الطبية.

التقارير الطبية الخاصة بـ وفاة طالبة بمدرسة المعتمدية

وأشار محمد سمير إلى أنهم يعملون على سرعة إنهاء التحقيقات في واقعة وفاة طالبة بمدرسة المعتمدية، لافتا إلى تحفظهم على التقارير الطبية الخاصة بحالات الطالبات المصابات، وسيتم مواصلة التحقيق مع المدرسين والمسئولين عن المبنى.

المستشار محمد سمير النيابة الإدارية مصر مدرسة “سيد الشهداء بالعجوزة وفاة طالبة

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