النيابة الإدارية تكشف تفاصيل التحقيقات بواقعة وفاة طالبتي مدرستي العجوزة والمعتمدية| فيديو

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن جميع المصابين في حادث سقوط سور مدرسة المعتمدية، خرجوا من المستشفى، ما عدا طالبة واحدة، مشيرا إلى أن الحادث ناتج عن حالة تدافع بين الطالبات.

وانتقل محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إلى الحديث عن وفاة طالبة مدرسة سيد الشهداء بالعجوزة، مشيرا إلى أنها سقطت من الدور الثالث خلال اليوم الدراسي بالمدرسة، وأن التحقيقات مستمرة بشأن الواقعة، إلى جانب استمرارها أيضا بشأن واقعة وفاة طالبة مدرسة المعتمدية، ولن يتم إعلان نتيجة التحقيقات فيها إلا بعد اكتمال التقارير الطبية.

التقارير الطبية الخاصة بـ وفاة طالبة بمدرسة المعتمدية

وأشار محمد سمير إلى أنهم يعملون على سرعة إنهاء التحقيقات في واقعة وفاة طالبة بمدرسة المعتمدية، لافتا إلى تحفظهم على التقارير الطبية الخاصة بحالات الطالبات المصابات، وسيتم مواصلة التحقيق مع المدرسين والمسئولين عن المبنى.