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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمود بقشيش يبحث في ملامح 13 فنانا مصريا

كتاب “البحث عن ملامح
كتاب “البحث عن ملامح قومية.. رحلة في أعمال13 فنانا مصريا”

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب “البحث عن ملامح قومية.. رحلة في أعمال13 فنانا مصريا”، للكاتب محمود بقشيش.

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ومما ورد على غلافه :

يضم هذا الكتاب دراسات نقدية لإبداع 13 فنانا مصريا، يجمعهم حرص متفاوت على اكتشاف خصوصية لملامح فن قومي، باعتبار العمل ذاكرة الفنان، يجب تفكيكها والبحث خلف خبايا خطوطها،
ومدلولها الرمزي، والتعبيري، وكشف أوجهها المتداخلة.

وبقراءات الفنان والناقد المتعمقة فى فلسفة الفن، التاريخ، الفكر، علم الاجتماع، السياسة: حرص على إيجاد مصطلح يناسب تقنية كل عمل. وجاءت الاختيارات تؤكد وجود مدرسة مصرية، يتنفس داخلها عدد من التيارات والأساليب الفنية المتناقضة والمتباينة، وبطلان الادعاء باختفاء وتراجع النقد التطبيقي، ودعوة للحوار لإثراء الواقع التشكيلي والثقافي.

مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب التاريخ علم الاجتماع اكتشاف الكتاب السياسة

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