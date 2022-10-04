ورش عمل.. التنمية المحلية تكشف أهمية مؤتمر أسوان لمدن التعلم.. فيديو

كشف خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل افتتاح فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم.

وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن وزير التنمية المحلية افتتح مؤتمر أسوان وهذا المؤتمر له أهمية كبيرة، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو".

وتابع خالد قاسم:" المؤتمر به مجموعة من ورش العمل لتبادل الخبرات بين المدن التي تنتهج نهج تبني التعلم مدى الحياة القائم على مشاركة كل مقومات المدينة".

وأكمل خالد قاسم:" وزير التنمية المحلية أكد أن الدولة المصرية تولى اهتماما لتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري والتي يعتبر الاهتمام بالتعليم من عناصرها".

