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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ورش عمل.. التنمية المحلية تكشف أهمية مؤتمر أسوان لمدن التعلم.. فيديو

التنمية المحلية
التنمية المحلية

كشف خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل افتتاح فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم.

 

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وزير التنمية المحلية يزور أسوان لافتتاح مؤتمر مدن التعلم وتفقد المشروعات.. ممشى أهل مصر نقلة حضارية

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محافظ أسيوط يشارك وزير التنمية المحلية افتتاح مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022

وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن  وزير التنمية المحلية افتتح مؤتمر أسوان وهذا المؤتمر له أهمية كبيرة، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو".

 

وتابع خالد قاسم:"  المؤتمر به مجموعة من ورش  العمل لتبادل الخبرات بين المدن التي تنتهج نهج تبني التعلم مدى الحياة القائم على مشاركة كل مقومات المدينة".

 

وأكمل خالد قاسم:" وزير التنمية المحلية أكد أن الدولة المصرية تولى اهتماما لتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري  والتي يعتبر الاهتمام بالتعليم من عناصرها".
 

التنمية المحلية التنمية التعلم مؤتمر أسوان اخبار التوك شو

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