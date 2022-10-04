أمطار ورياح.. انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء 4-10-2022

حالة الطقس.. عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-10-2022.

حالة الطقس... وأبرز التقرير المصور، أن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض أخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس.. وتابع التقرير المصور، انه الطقس متوقع ان يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس.. وذهب التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولى، للتلفزيون المصري، انه متوقع أن يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة



حالة الطقس.. درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 31، ودرجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 31، ودرجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31، ودرجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32، درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 32، و درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 29، ودرجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29.







درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 31



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 31



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 31



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29