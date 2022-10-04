عبير صبري وزوجها يؤديان مناسك العمرة.. شاهد

نشر الدكتور أيمن البياع، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صور تجمعه بزوجته الفنانة عبير صبري أُثناء أدائهما العمرة.



وظهرت عبير في الصورة وزوجها من داخل الحرم المكي، مرتدية عباءة وحجاب وعلق البياع، علي الصور قائلا:"الحمدلله والشكر لله علي كل عطاياه اتممنا العمره بحمد الله اللهم تقبلها لاصحابها التي اوهبناها لهم اخو زوجتي رحمه الله (احمدصبري) والد زوجتي رحمه الله (محمد صبري) امي الغاليه رحمها الله ابي الغالي رحمه الله "يارب ترحمهم برحمتك"

آخر أعمال الفنانة عبير صبرى مسلسل يوتيرن

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبرى مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج،الذى عرض فى السباق الرمضاني 2022، وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .



شارك في بطولة المسلسل كلًا من: ريهام حجاج، عبير صبرى، توفيق عبدالحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، العمل من إنتاج شركة العدل، تأليف أيمن سلامة، العمل من إخراج سامح عبدالعزيز.



وسبق وأن شاركت الفنانة فى العديد من الأعمال الفنية منها: "ستات قادرة، فلاح فى الكونجرس، اللى اختشوا ماتوا،الوان الطيف، عصافير النيل، بهاريز.