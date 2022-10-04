الأوقاف: توزيع 24 طن لحوم صكوك "أضاحي" وإطعام.. الأسبوع المقبل

تنطلق يوم الجمعة القادم وحتى الأربعاء قافلة توزيع ( 24 ) طنًّا من اللحوم الدفعة الثانية عشرة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية ( الغربية- الفيوم- البحيرة- المنيا- القليوبية- أسيوط- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- شمال سيناء)، بواقع ( 2 ) طن لكل محافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 349 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

وسيكون التوزيع على النحو التالي: