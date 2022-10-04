تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر حدودها البحرية

تمكنت وحدات تابعة لإقيلم الحرس البحري التونسي، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية التونسية، وإنقاذ 25 شخصًا من جنسيات إفريقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني في قرقنة وصفاقس وجرجيس، من ضبط 14 شخصًا (12 إفريقيا وتونسيان)، أثناء التجهيز للقيام بعملية اجتياز غير شرعي للحدود البحرية.

وتواصل الجهات المعنية في تونس بوتيرة مستمرة إحباط العديد من محاولات اجتياز الحدود البحرية، والقبض على منظمي وممولي عمليات الهجرة غير الشرعية.