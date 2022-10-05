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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اليوم.. امتحان اللغة الفرنسية للطالبات المستجدات بالمرحلة الثالثة بكلية البنات عين شمس..جهود للتوصل لأول دواء مصرى للسرطان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. امتحان اللغة الفرنسية للطالبات المستجدات بالمرحلة الثالثة بكلية البنات عين شمس

قالت الدكتورة أميرة سويف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سيعقد امتحان اللغة الفرنسية للطالبات المستجدات بالمرحلة الثالثة والمتخلفات عن الامتحان من المرحلة السابقة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر.

 

الباحث الرئيسي لاكتشاف الدواء وتطويره هدفنا التوصل لأول دواء مصرى للسرطان

قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، الباحث الرئيسي  بمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره،بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق  أن مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره ضمن أحد 10 مراكز طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سياق خطة الوزارة لمشاركة الجامعات والمراكز البحثية في مصر في تقديم أبحاث تخدم المجتمع.

 

جامعة القاهرة الجديدة توجه تنبيه هام لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية المرشحين للجامعة

تستقبل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اليوم، طلاب تنسيق الدبلومات الفنية من خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية والمرشحون للفرقة الأولى لإجراء المقابلات الشخصية.

 

الاحد..جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن معاير الجودة بالتدريس

 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل دولية حول ‏‏الاستفادة من الابتكارات.. تفاصيل

 

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، وبالتعاون مع حكومة زيمبابوي من خلال وزارة التعليم العالي ،وعلوم الابتكار وتنمية التكنولوجية عن عقد ورشة عمل دولية حول ‏‏ “‏‏الاستفادة من الابتكارات لتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام” وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 18 نوفمبر 2022 ( هجين).

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