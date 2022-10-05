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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال داخل صالون التجميل. 

 

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وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه جيب قصيرة باللون الزيتي، ونسقت معها توب باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

وانتعلت ياسمين الخطيب، حذاء مكشوف بكعب عالي باللون الذهبي لإكمال اللوك. 

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة. 

وإليكم صور ياسمين الخطيب 

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