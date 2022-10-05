مصرع مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت

لقي مصريان مصرعهما، في الكويت، جراء تصادم شاحنتين في منطقة صباح الأحمد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا عن حادث التصادم، وعلى الفور، انتقل رجال الإطفاء والأمن والطوارئ الطبية لموقع الحادث، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت الصحيفة إنه لدى وصولهم، وجدوا أن سائق إحدى الشاحنتين ومرافقه فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما، وتبين أنهما من الجنسية المصرية، فيما أصيب سائق الشاحنة الأخرى.

وذكرت أنه تم استدعاء رجال الطب الشرعي لرفع الجثتين، فيما عمل رجال الأمن والإطفاء على إزاحة الشاحنتين عن الطريق.

مصرع وافدين من الجنسية المصرية مواليد 1999 و 1982 في حادث تصادم ثنائي مروّع على طريق الوفرة كيلو 6@Moi_kuw #دوري_ابطال_اوربا pic.twitter.com/5jPjj2WtRG — مانشيت الكويت (@manshet_kw) October 4, 2022

وأشارت التقارير الكويتية إلى مصرع وافدين مصريين، مواليد 1999 و 1982 جراء حادث تصادم ثنائي مروع على طريق الوفرة كيلو 6، بمنطقة صباح الأحمد.