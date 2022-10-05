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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت

مصرع مصريين في حادث
مصرع مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت

لقي مصريان مصرعهما، في الكويت، جراء تصادم شاحنتين في منطقة صباح الأحمد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا عن حادث التصادم، وعلى الفور، انتقل رجال الإطفاء والأمن والطوارئ الطبية لموقع الحادث، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت الصحيفة إنه لدى وصولهم، وجدوا أن سائق إحدى الشاحنتين ومرافقه فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما، وتبين أنهما من الجنسية المصرية، فيما أصيب سائق الشاحنة الأخرى.

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وذكرت أنه تم استدعاء رجال الطب الشرعي لرفع الجثتين، فيما عمل رجال الأمن والإطفاء على إزاحة الشاحنتين عن الطريق.

وأشارت التقارير الكويتية إلى مصرع وافدين مصريين، مواليد 1999 و 1982 جراء حادث تصادم ثنائي مروع على طريق الوفرة كيلو 6، بمنطقة صباح الأحمد.

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