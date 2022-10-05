المنصة المحلية للتغيرات المناخية تواصل أعمالها وبرامجها التدريبية بأسوان

نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالطوناب ومرفق الإسعاف، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية والآثار السلبية للتغيرات المناخية على الصحة العامة، وذلك فى إطار التحضيرات لاستضافة مصر قمة المناخ الـ 27.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، إن الدورة تناولت محاضرة عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تلاها تدريب عملى على أعمال الإسعافات الأولية والخدمات الطبية البسيطة، وبعد ذلك قراءة وشرح ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه من جميع الحضور.

المنصة المحلية للتغيرات المناخية

المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان

وأدار الدورة عبد الكريم محمدين، عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية، وأخصائيو الإسعاف بأسوان أسامة حسن عبد الرحيم و محمد أحمد مصطفى.

من جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز أن المنصة المحلية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان، واصلت البرنامج التدريبى للمرشد المناخى، والذى يستهدف تخريج كوادر جامعية مهتمه بقضايا المناخ والبيئة، حيث تم فى اليوم الثالث، تنفيذ جلسات تدريبية حول تصميم و تنفيذ حملات التوعية وإدارة الفعاليات، ونفذ التدريب محمود خوجلى وكرستين عادل، مستشارا التدريب و التنمية البشرية بجامعة أسوان.

وأكد أبو كنيز أن المنصة مستمرة فى تنفيذ برنامج المرشد المناخى لليوم الثالث على التوالى، وذلك لتمكين ٢٥ طالبا وطالبة بجامعة أسوان من المهارات التى تساعدهم فى نقل التوعية بالتغيرات المناخية لزملائهم بالجامعة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولى الـ ٢٧ للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.

البرامج التدريبية

وأشار إلى أنه يتم إستهداف ٥٠ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة لإعدادهم علميا وتوعويا بحزمة من البرامج التدريبية، سواء فى الجامعة أو فى محميات الشلال الأول الطبيعية بأسوان، وذلك بهدف تأهيلهم لنقل المعلومات إلى زملائهم من طلاب الجامعة حول أطر التوعية بقضايا التغيرات المناخية.

وشهد افتتاح البرنامج التدريبى الدكتورة ليلى رمضان، مدير مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان، والدكتورة سمر عبد العظيم، ممثلا لقطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، وأحمد عبده ممثلا لفرع جهاز شئون البيئة بأسوان.