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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. إعادة ترميم منزل مواطنة بأسوان وتقديم مواد غذائية لها

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان مع المواطنين

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

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 الناس لبعضهم

وكان من بين هذه الاستغاثات التي تلقتها صدي البلد طلب “ع.ح” والذي يتمثل فى إعادة ترميم منزلها ، مراعاة لظروفها الأسرية والمعيشية.

وعندما تم عرض هذا المطلب على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجه على الفور بقيام مبادرة الناس لبعضهم بالتنسيق مع إحدى جمعيات المجتمع المدني لإعادة ترميم المنزل ، مع صرف إعانة ومساعدة مالية للمواطنة ، بجانب صرف كرتونة مواد غذائية.

وترك هذا التدخل السريع من محافظ أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.

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اللقاء الجماهيرى الأسبوعى 

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اللقاء الجماهيري الأسبوعي مع المواطنين، للتخفيف عن كاهلهم، ورفع المعاناة عنهم من خلال إيجاد الحلول السريعة لمشاكلهم، مع الاستجابة الفورية للمطالب والاحتياجات التى تم عرضها على المحافظ لأكثر من 25 مواطنا ومواطنة، ما ساهم في رسم السعادة على وجوه البسطاء، وتحويل الأحزان إلى أفراح ووسط توزيع الحلوى والشيكولاتة والعصائر .

وخلال اللقاء الجماهيري الذى حضره مسئولو الجهات التنفيذية المعنية، وجه اللواء أشرف عطية  بصرف إعانات مالية عاجلة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه من مبادرة "الناس لبعضهم"، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف 500 جنيه شهرياً لمدد تتراوح من 3 إلى 6 أشهر لحالات تعانى من عدم تفعيل فيزا معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تسليم كراتين تضم مواد غذائية وسلعا أساسية تلبى متطلبات الحياة اليومية.

وأصدرت مديرية الصحة، قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية، مع صرف الروشتة العلاجية لعدد من الحالات الأخرى من خلال المبادرة الإنسانية بشكل دوري.

وكلف المحافظ، مبادرة الناس لبعضهم أيضاً بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية رفع كفاءة أسقف بعض المنازل، وتوفير السلع والأصناف الغذائية المختلفة لأحد محلات البقالة، بجانب تسليم أجهزة منزلية لإحدى الحالات مراعاة لظروفها الأسرية.

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