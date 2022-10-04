أسوان تتزين لاستضافة العديد من المهرجانات والفعاليات أكتوبر الجارى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة للظهور بالمظهر الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، مشدداً على ضرورة إستثمار كافة المقومات والإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز بما يساهم فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والشبابية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة بإنتصار أكتوبر ، وأيضاً تنظيم هذا الحدث الدولى والمتمثل فى مهرجان التمور .

ويأتي ذلك فى إطار إستعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى وإستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سيتم تنظيمه فى الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الحالى ، بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وأيضاً المولد النبوى الشريف حيث تتزين وتتجمل المحافظة لهذه الفعاليات المتنوعة .

الهوية البصرية

أسوان تتزين لإستضافة العديد من المهرجانات والفعاليات

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قام فريق عمل من طلاب كلية الأثار بجامعة أسوان بقيادة الدكتورة ثناء أبو طالب عميدة الكلية ، وأعضاء هيئة التدريس ، وبمتابعة من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لتماثيل القادة العسكريين والنصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة بلازا درة النيل لشهداء إنتصارات أكتوبر ، وأبطال الجيش الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض ، بالإضافة إلى 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين وهم جمال عبد الناصر وأنور السادات ، والفريق عبد المنعم رياض ، والمشير محمد حسين طنطاوى لتكون هذه البانوراما متناسقة بشكل جمالى ، وخاصة فى ظل حرص المواطنين والزائرين والأفواج السياحية على إلتقاط الصور التذكارية أمام هذه الرموز الخالدة من أبناء الوطن .

برامج ثقافية وشبابية

أسوان تتزين لإستضافة العديد من المهرجانات والفعاليات

هذا تقوم مديريات الثقافة والشباب والرياضة بأسوان بتنظيم برنامج حافل بالأنشطة المتنوعة خلال الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارى حيث يأتي ذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف وتنوع الفعاليات بالذكرى الـ 49 لهذا النصر العظيم .

وفى هذا الإتجاه أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأن الأنشطة الثقافية والفنية ستشمل عروض فنية للفنون الشعبية وورش فنية للرسم ، بالإضافة إلى تنفيذ جدارية خاصة بأكتوبر ، فضلاً عن تنظيم معرض للحرف البيئية والمشغولات اليدوية لذوى القدرات الخاصة .