عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تتزين لاستضافة العديد من المهرجانات والفعاليات أكتوبر الجارى

أسوان تتزين لإستضافة
أسوان تتزين لإستضافة العديد من المهرجانات والفعاليات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة للظهور بالمظهر الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، مشدداً على ضرورة إستثمار كافة المقومات والإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز بما يساهم فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والشبابية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة بإنتصار أكتوبر ، وأيضاً تنظيم هذا الحدث الدولى والمتمثل فى مهرجان التمور .

ويأتي ذلك فى إطار إستعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى وإستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سيتم تنظيمه فى الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الحالى ، بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وأيضاً المولد النبوى الشريف حيث تتزين وتتجمل المحافظة لهذه الفعاليات المتنوعة .

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

شاهد الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان

وزير التنمية المحلية يزور أسوان لافتتاح مؤتمر مدن التعلم وتفقد المشروعات.. ممشى أهل مصر نقلة حضارية

رئيس جامعة أسوان يتابع سير العملية التعليمية

المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان تواصل برامجها التدريبية

وزير التنمية المحلية يشارك بمؤتمر أسوان لمدن التعلم ويتفقد عددا من المشروعات

جبر الخواطر.. محافظ أسوان يوجه بعلاج مواطنة على نفقة الدولة

الهوية البصرية

أسوان تتزين لإستضافة العديد من المهرجانات والفعاليات

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قام فريق عمل من طلاب كلية الأثار بجامعة أسوان بقيادة الدكتورة ثناء أبو طالب عميدة الكلية ، وأعضاء هيئة التدريس ، وبمتابعة من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لتماثيل القادة العسكريين والنصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة بلازا درة النيل لشهداء إنتصارات أكتوبر ، وأبطال الجيش الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض ، بالإضافة إلى 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين وهم جمال عبد الناصر وأنور السادات ، والفريق عبد المنعم رياض ، والمشير محمد حسين طنطاوى لتكون هذه البانوراما متناسقة بشكل جمالى ، وخاصة فى ظل حرص المواطنين والزائرين والأفواج السياحية على إلتقاط الصور التذكارية أمام هذه الرموز الخالدة من أبناء الوطن .

 

مسابقة مشروعات ريادية خضراء في جامعة أسوان لمواجهة التغيرات المناخية

محافظ أسوان يشهد إنطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى"بمركز تدريب شركة المحطات المائية بصحارى

برامج ثقافية وشبابية

أسوان تتزين لإستضافة العديد من المهرجانات والفعاليات

هذا تقوم مديريات الثقافة والشباب والرياضة بأسوان بتنظيم برنامج حافل بالأنشطة المتنوعة خلال الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارى حيث يأتي ذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف وتنوع الفعاليات بالذكرى الـ 49 لهذا النصر العظيم .

وفى هذا الإتجاه أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأن الأنشطة الثقافية والفنية ستشمل عروض فنية للفنون الشعبية وورش فنية للرسم ، بالإضافة إلى تنفيذ جدارية خاصة بأكتوبر ، فضلاً عن تنظيم معرض للحرف البيئية والمشغولات اليدوية لذوى القدرات الخاصة .

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

ينافس آيفون..هاتف جديد في الأسواق العالمية سعره 3400 جنيه

موضوعات متعلقة

فعاليات ثقافية متنوعة بأسوان للاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات حرب أكتوبر

جبر الخواطر.. إعادة ترميم منزل مواطنة بأسوان وتقديم مواد غذائية لها

تنظيم 27 جلسة للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة بأسوان

جامعة أسوان تشارك فى بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة غداً

ضبط عاطل بأسوان بحوزته سلاحا ومواد مخدرة

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

شاهد الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان

وزير التنمية المحلية يزور أسوان لافتتاح مؤتمر مدن التعلم وتفقد المشروعات.. ممشى أهل مصر نقلة حضارية

ترشيحاتنا

صدمة بالدانمارك.. الملكة تعتذر بعد تجريدها أحفادها من ألقابهم.. ما القصة؟

غدر به.. القصة الكاملة لاعتداء موظف على مدير مدرسة ثانوية بسوهاج

السيسي يحذر المصريين من 4 أمراض مزمنة في ذكرى نصر أكتوبر|ما هي؟

مهاجم كاراكاس الفنزويلي.. الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع سامسون أكينولا

مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز مباشر الآن 0-0 لحظة بلحظة في الدوري الأوروبي

بمناسبة ذكرى أكتوبر.. حماة الوطن يطلق قوافل لتوزيع المواد الغذائية بالمحافظات مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنين عملاق مرعب يحلق في سماء أحمد آباد بالهند.. فيديو

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه أكلة اقتصادية بالفراخ

كوكتيل عصائر لذيذة تقلل الكوليسترول بسرعة

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

فيديو

أين كنتم في الإجازة؟.. غضب بالإسكندرية بسبب إخلاء مدرستين للصيانة |فيديوجراف

قطار يوم القيامة.. سيناريوهات روسيا في الحربها النووية.. فيديوجراف

مش هسمح لقوى الشر تخرب البلد.. أهم رسائل السيسي خلال احتفالات أكتوبر

جلس بجانبه أمين شرطة وسودانية أبلغت عنه.. تطور جديد في واقعة سائق طريق السويس "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ