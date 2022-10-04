شاهد الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان

نعرض عبر منصة “ صدى البلد ” الصور الأولى لحادث تصادم بين سيارتين مساء الإثنين بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان مما أسفر عن إصابة شخصين لإصابات متفرقة بالجسم.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال المحافظة بورود بلاغ من المستشفى التابعة لدائرة المركز باستقبال شخصين مصابين أثر حادث تصادم بين سيارتين بقرية سلوا بحرى.

الرعاية الطبية

الصور الأولى لحادث أسوان

وانتقلت الجهات المختصة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق حول الواقعة وتبين أن المصابين هم كلاً من يوسف.ش.م ٣١ سنة، والذى أصيب بقطع بالوجه وكدمات متفرق بالجسم، ويوسف. ع. م، والذى أصيب باشتباه كسر بكاحل اليد اليمنى، ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما بواسطه الفريق الطبي بمستشفى كوم أمبو المركزى.

كما توجهت القيادات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته، ورفع أثاره من الطريق وحل مشكلة المياه التي تسربت من سيارة الإطفاء إثر الحادث، لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من القبض على 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من الأسلحة المتعددة والذخيرة والمعدات الثقيلة، وذلك بهدف الاتجار فيها بطرق غير مشروعة.

مضبوطات متنوعة

وترجع التفاصيل إلى تلقي اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث بالمديرية تفيد بوجود 3 عناصر إجرامية شمال المحافظة بحيازتهم كميات كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة النارية والثقيلة والمتعددة حيث إنهم تخصصوا في الاتجار فيها وبيعها بشكل غير قانوني.

على الفور تم إعداد القوة الأمنية اللازمة مكونة من ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة نصر النوبة ومديرية أمن أسوان، وتم تحديد مكان وهواية العناصر الإجرامية حيث إنهم تواجدوا بزراعات القصب .

وكانت قد شهدت بعض الطرق السريعة وقوع حوادث متنوعة ومتفرقة تمثلت فى تصادم سيارات بعضها البعض، وهو ما أسفر عن إصابات للاشخاص.