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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

سيارة- ارشيفية
سيارة- ارشيفية

تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم؛ نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، في قرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وتلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، إخطارا، من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بورود بلاغ من المستشفى التابع لدائرة المركز، باستقبال شخصين مصابين أثر حادث تصادم .

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تدخل سريع

وانتقلت الجهات المختصة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق حول الواقعة، وتبين أن المصابين هما،:  يوسف. ش. م 31 سنة، مصابا بقطع في الوجه وكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف. ع. م، مصابا باشتباه كسر في كاحل اليد اليمنى، ويتم تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما، بواسطه الفريق الطبي بمستشفى كوم أمبو المركزي.

كما توجهت القيادات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته، ورفع أثاره من الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية أمام المارة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

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حوادث متفرقة في أسوان

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد ألقت القبض على 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من الأسلحة المتعددة والذخيرة والمعدات الثقيلة، وذلك بهدف الاتجار فيها بطرق غير مشروعة.

وترجع التفاصيل إلى تلقي اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث بالمديرية، تفيد بوجود 3 عناصر إجرامية شمال المحافظة بحيازتهم كميات كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة النارية والثقيلة والمتعددة حيث إنهم تخصصوا في الاتجار فيها وبيعها بشكل غير قانوني.

على الفور تم إعداد القوة الأمنية اللازمة مكونة من ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة نصر النوبة ومديرية أمن أسوان، وتم تحديد مكان وهوية العناصر الإجرامية حيث إنهم تواجدوا بزراعات القصب .

وباقتحام الزراعات والتفتيش تم إلقاء القبض على الـ3 عناصر الإجرامية، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط أسلحة نارية متعددة أبرزها التالي: "بنادق آلية، أسلحة نارية متعددة الأنواع، واسلحة ثقيلة، وغيرها" بلغ إجمالى عددها 31 قطعة مختلفة، وأنها كانت بحيازتهم بهدف الاتجار بها بطرق غير مشروعة.

تم التحفظ على الأسلحة النارية المتعددة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاتخاذ إجراءات عرض المتهمين على النيابة.

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