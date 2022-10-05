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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

بعد استفزازه الجمهور بنمبر1.. إلغاء حفلات محمد رمضان عرض مستمر

مذيعة صدى البلد نورهان
مذيعة صدى البلد نورهان عادل

قدمت مذيعة موقع صدى البلد نورهان عادل، تغطية إخبارية عن تفاصيل أزمة الفنان محمد رمضان  في سوريا وقطر.

وفي الفيديو التالي نستعرض هل انتهت أسطورة نمبر 1.

شاهد الفيديو التالى:
 

رغم الصفعات التي يتلقاها، يُصر محمد رمضان على استفزاز الجمهور والادعاء بأنه نمبر وان في العالم العربي على خلاف الحقيقة، وهو ما اتضح بشكل كبير خلال جولته الأخيرة في الاسكندرية، للتأكيد أن "جمهوره واقف في ضهره"، إلا أن طرده من إحدى المقاهي برهن على العكس، وبعدها أعلن إقامة حفل في سوريا، لتنفي نقابة الفنانين السورية إقامة أي حفل لمحمد رمضان، ليعود ويعلن عن حفل في قطر، لتكذب وزارة الثقافة القطرية ادعاء رمضان.

تفاصيل أزمة رمضان  في سوريا وقطر

 وتلقى خلال ساعات رمضان صفعة جديدة بإلغاء حفل الإسكندرية بشكل نهائي، وهو ما دفع المتابعين عبر السوشيال ميديا إلى التساؤل: هو رمضان بيعمل كده ليه؟.

 

شاهد الفيديو التالي:

هل استفز الاسكندرانية ؟

بعد تدشين حملة ضده من أهالي الإسكندرية، لرفض حضوره لإحياء إحدى الحفلات بالمحافظة، خلال الشهر الجاري، نشر محمد رمضان بث مباشر خلال تواجده في الإسكندرية وكيفية احتفاء الشباب به.

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وظهر رمضان في الفيديو في سيارة يقودها شقيقه محمود، وخرج من فتحة السقف بالسيارة، وسط هتاف عشرات الشباب له والالتفاف حول السيارة، والصعود على سقفها للتصوير معه، مرددين: "الاسطورة، ونامبر وان"، وهو ما تسبب في استفزاز آلاف الاسكندرانية بصفة خاصة، والمصريين بصفة عامة.

طرد رمضان من مقهى بالإسكندرية

ولم تمر دقائق حتى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطرد محمد رمضان من أحد مقاهي الإسكندرية، وسط إطلاق وابل من الألفاظ والشتائم ضده.

شاهد الفيديو التالي:

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