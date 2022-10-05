موعد مباراتي الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق الأولي في دوري أبطال أفريقيا لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ أمام الاتحاد المنستيري التونسي في إطار منافسات دور الـ 32 من دوري ابطال أفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الذهاب بتونس يوم ٩ أكتوبر بينما تقام مباراة الإياب يوم ١٥ أكتوبر الجاري في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب السلام

وتذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس

ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بـ النادي الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي مع كاواساكي الياباني لضم البرازيلي مارسيو دا سيلفا باربوزا الشهير بـ مارسينهو.

وبعد ضغوط شديدة توصل أمير توفيق لاتفاق لضم اللاعب، رغم تدخل بعض الأندية في خط التفاوض مما تسبب في رفع قيمة الصفقة الي أكثر من مليون و700 ألف دولار.

عقود مارسينهو مع الأهلي

ويجهز مسئولي الأهلي عقود شراء اللاعب حالياً قبل إرسالها للنادي الياباني للتوقيع عليها علي أن يتم إرسال تذاكر الطيران للاعب للقدوم للقاهرة وإجراء الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وبعيداً عن هذا الأمر.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه قبل الأخير اليوم استعداداً للسفر الي تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الــ32 لـ دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الأحد المقبل، ومن المقرر أن يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني القائمة النهائية اليوم التي ستغادر الي تونس.

وتقام المباراة الأهلي على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة الأهلي المقبلة

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.

وحرص العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة علي إجراء اتصالات هاتفية بالسفارة المصرية في تونس للترتيب لكافة الأمور الخاصة بالرحلة، كما سافر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الي هناك للإعداد لملاعب التدريب.



وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش، انتهت بفوز الأهلي فى الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف وفى الثانية بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبي فى المباراة الثالثة أمام الطلائع.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير مفاوضات النادي الأهلي، مع البرازيلي مارسينهو دا سيلفا جناح فريق كاواساكي الياباني.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "هناك البعض تدخل في الصفقة خلال الفترة الماضية، رغم أن الصفقة كانت في طريقها للحسم من جانب إدارة القلعة الحمراء".

وأضاف: "اللاعب حسم كل الاتفاقات مع إدارة النادي الأهلي، ولكن يتبقى موافقة إدارة فريقه الياباني، وقد تنتهي الصفقة مقابل 2 مليون دولار".

واختتم: "هناك عقبة في الصفقة تتمثل في رغبة الفريق الياباني في الحصول على قيمة الصفقة كاش، بينما يرغب الأهلي في دفع الصفقة على دفعتين".