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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرة مدرسة بأسوان تفض مشاجرة بين طالبين خارج الأسوار بـ العصا.. تفاصيل

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسوان عن تفاصيل الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيسبوك " لأمراة ممسكة في يدها عصا في الشارع أمام مدرسة العروبة التابعة لإدارة أسوان التعليمية .

وقال المصدر بأن هذه الصورة هي لمديرية المدرسة حيث أنها عقب إنتهاء اليوم الدراسى تم إخبار المديرية من قبل أمن المدرسة بوجود مشاجرة لفظية خارج أسوار المدرسة بين أحد الطلاب من المدرسة ، وطالب أخر من مدرسة مجاورة ، وعلى الفور توجهت وهى ممسكة بالعصا ، حيث ساهم ذلك في نجاحها في فض المشاجرة اللفظية بشكل آمن .

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المشاجرة اللفظية

وأكد المصدر بأن مديرة المدرسة لم تقم بضرب أحد من الطلبة، وأنها فضت المشاجرة اللفظية ، كما قامت بإستدعاء ولي أمر الطالب لتوقيعه على تعهد، بأن الطالب لا يفتعل أي مشاجرة مستقبلًا، وعدم تكرار هذا الأمر بعد ذلك.

وكان مصدر رسمي بإدارة إدفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان قد أكد حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" حول نشوب مشاجرة بين طالبين بالمدرسة الثانوية الزراعية التابعة لإدارة إدفو، وإصابة أحدهم.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة مختلفة تماماً عن ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى حيث أن الطالب المصاب مقيد بالمدرسة الثانوية الزراعية لكنه تغيب اليوم عن الحضور. 

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 منظومة تعليمية 

وقال المصدر إن المشاجرة بين الطالبين وقعت خارج أسوار المدرسة وفي مسافة بعيدة عنها تراوحت أكثر من 100 متر، وأنه على الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة للتدخل لفض المشاجرة، وتبين أنها نشبت بين طلاب وأحدهم مقيد بالمدرسة الثانوية الزراعية، وهو مصاب بجروح وخدوش في الأيدي، ولم يكن مطعون بجرح في الرقبة، ولا تقع أى إدانه أو مسئولية على المدرسة .

وكانت قد استقبلت مدارس أسوان طلابها بالاعلام، وأكد عبد الكريم لطفى، على بدء الدراسة داخل 1503 مدرسة على مستوى محافظة أسوان، تضم 10 آلاف و334 فصل دراسى بواقع 387 ألفا و884 طالبا وطالبة . 

وكان عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً مع القيادات التعليمية برئاسة عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم ، وبحضور مديرى العموم والإدارات التعليمية وذلك فى ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 وتوفير منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة .

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