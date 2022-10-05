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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم إدفو بأسوان توضح حقيقة مشاجرة خارج أسوار مدرسة زراعية

تعليم أسوان
تعليم أسوان

أكد مصدر رسمي بإدارة إدفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" حول نشوب مشاجرة بين طالبين بالمدرسة الثانوية الزراعية التابعة لإدارة إدفو، وإصابة أحدهم بطعن في الرقبة بواسطة سلاح أبيض “مطواه”.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة مختلفة تماماً عن ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى حيث أن الطالب المصاب مقيد بالمدرسة الثانوية الزراعية لكنه تغيب اليوم عن الحضور. 

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خارج أسوار المدرسة 

وقال المصدر إن المشاجرة بين الطالبين وقعت خارج أسوار المدرسة وفي مسافة بعيدة عنها تراوحت أكثر من 100 متر، وأنه على الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة للتدخل لفض المشاجرة، وتبين أنها نشبت بين طلاب وأحدهم مقيد بالمدرسة الثانوية الزراعية، وهو مصاب بجروح وخدوش في الأيدي، ولم يكن مطعون بجرح في الرقبة، وبهذا لا تقع أى إدانه أو مسئولية على المدرسة .

وكانت قد استقبلت مدارس أسوان طلابها بالاعلام، وأكد عبد الكريم لطفى، على بدء الدراسة داخل 1503 مدرسة على مستوى محافظة أسوان، تضم 10 آلاف و334 فصل دراسى بواقع 387 ألفا و884 طالبا وطالبة . 

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محافظ أسوان يتابع انتظام العملية التعليمية داخل 1503 مدرسة

ترسيخ القيم الوطنية والروحية

وكان عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً مع القيادات التعليمية برئاسة عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم ، وبحضور مديرى العموم والإدارات التعليمية وذلك فى ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 وتوفير منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة .

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية التواصل الجيد مع أولياء الأمور والمجتمع المحلى من خلال مجالس المعلمين والأمناء لإيجاد حلول خارج الصندوق لمواجهة المعوقات أمام إنتظام العملية التعليمية ، وخاصة مشكلة قلة عمال الخدمات المعاونة ، بجانب ضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات للاحتفال بانتصارات أكتوبر والمولد النبوى الشريف من أجل رفع وعى الطلاب والطالبات ، ويعزز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن ، وأيضاً ترسيخ القيم الوطنية والروحية ، مع البعد عن التخلف والجهل والتطرف والتعصب. 

هذا وتستعد جامعة أسوان للمشاركة في بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة التى ستنطلق في محافظة أسوان صباح اليوم الأربعاء .

وقد أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه في إطار بداية العام الدراسي الجديد لعام 2022/2023 والعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية من خلال خطة جامعة للانشطة والفاعليات الرياضية والطلابية، وفي ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرياضة أمن قومى سيتم مشاركة الجامعة في هذه البطولة . 

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