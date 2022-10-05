بمناسبة المولد النبوي.. المنشد محمد نشأت يبدع في مديح الرسول.. فيديو

حل المنشد محمد نشأت،الصوليست بدار الأوبرا المصرية والأول علی الجمهورية مسابقة الجامعات في الإنشاد الديني التابعة لوزارة التعليم العالي ضيفا على موقع صدى البلد.

وقدم مجموعة مختلقة من الأناشيد الدينية في مدح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

أنشودة يارسول الله أغثنا

أنشودة مالنا مولا سوى الله

أنشودة صلوا على من ذكر الله

أنشودة يا أم البشاير والمدد

أنشودة يا أيها النبي والكوكب الدري

وولد محمد نشأت في 6 سبتمبر 1997 بمحافظة المنوفية نشأت على حب الإنشاد الديني وحضور مجالس الذكر كونه من أبناء الطريقة الشبراوية الخلواتية احدي أكبر طرق التصوف في مصر والعالم الإسلامي وساعده والده الراحل الشيخ نشأت كمال على تنميته موهبته حيث كان إمامًا وخطيب بالأوقاف.