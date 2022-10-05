عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمناسبة المولد النبوي.. المنشد محمد نشأت يبدع في مديح الرسول.. فيديو

المنشد محمد نشأت
المنشد محمد نشأت في ضيافة صدى البلد

حل المنشد محمد نشأت،الصوليست  بدار الأوبرا المصرية والأول علی الجمهورية مسابقة الجامعات في الإنشاد الديني التابعة لوزارة التعليم العالي ضيفا على موقع صدى البلد.

 

وقدم مجموعة مختلقة من الأناشيد الدينية في مدح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

 

أنشودة يارسول الله أغثنا

 

أنشودة مالنا مولا سوى الله 

أنشودة صلوا على من ذكر الله 

أنشودة يا أم البشاير والمدد

 

أنشودة يا أيها النبي والكوكب الدري

 

 

وولد محمد نشأت في 6 سبتمبر 1997 بمحافظة المنوفية نشأت على حب الإنشاد الديني وحضور مجالس الذكر كونه من أبناء الطريقة الشبراوية الخلواتية احدي أكبر طرق التصوف في مصر والعالم الإسلامي وساعده والده الراحل الشيخ نشأت كمال على تنميته موهبته حيث كان إمامًا وخطيب بالأوقاف.

المنشد محمد نشأت أناشيد دينية مديح الرسول أناشيد في مدح الرسول المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

ترشيحاتنا

بعد قرار أوبك.. الكونجرس الأمريكي يتهم بايدن بالفشل

المطعم خفّض الحساب| بطل بـ حرب أكتوبر يروي موقفا بعد تكريم السيسي

الأعلى للإعلام: نصر أكتوبر جسد معاني التضحية والفداء من رجال القوات المسلحة

فلسطين.. الأمن الوطني يمنع جنودا إسرائيليين من اقتحام منطقة باب الزاوية.. شاهد

بروح المدفن استأذنه .. أرملة تروي مأساة حياتها بعد وفاة زوجها |فيديو

صاعقة تضرب منزل بايدن .. الرئيس الأمريكي يروي حادثا عمره 15 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب الأحمر يوميا ؟

شريط لاصق على سطح جناح طائرة أسترالية يرعب المسافرين |صور

بنطلون ولا فستان.. ياسمين عز تثير الجدل بعد الهجوم عليها بسبب الرجال|شاهد

ليه دورة محمود حميدة .. محيي إسماعيل يقتحم مسرح مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيديو

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

فتاة الـ كدة كدة.. سندس عبدالهادي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ