أخبار العالم| الدولار ينزف مع ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. وتصعيد غير مسبوق بين أمريكا وكوريا الشمالية

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بلينكن يعلن وصول باقر نمازي وصل الإمارات بعد مغادرته إيران

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، أن المواطن الأمريكي من أصل إيراني باقر نمازي الذي كان مسجونًا في إيران بتهم تجسس، وصل إلى دبي وسيتلقى رعاية طبية في وقت قريب.

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميًا

حققت أسعار الذهب اليوم الخميس، ارتفاعًا كبيرًا بعد تراجعها عند تسوية تعاملات الأربعاء وسط هبوط ملحوظ الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

الدولار يخالف التوقعات ويهوى عالميًا

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 110.903 أي بحوالي 0.09%، وذلك في أحداث تداولات له بعد أن شهد تعافيًا بسيطًا يوم الأربعاء بنحو واحد في المئة.

خسائر هائلة في بورصة أمريكا بعد قرار أوبك+ بشأن النفط

حققت الأسهم في البورصة الأمريكية انخفاضًا كبيرًا مع انضمام عمالقة الطاقة إلى مكاسب النفط بعد خفض إنتاج النفط الكبير الذي أعلنه تحالف أوبك+ يوم الأربعاء.

ضد أمريكا .. أول تعليق من كوريا الشمالية على التجارب الصاروخية الأخيرة

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس، إن التجارب الصاروخية التي أجرتها مؤخرًا، والتي كان آخرها إطلاق صاروخين باليستيين اليوم، هي "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية.

الثاني في دقائق .. كوريا الشمالية تتحدى أمريكا بصاروخ باليستي جديد

أعلن حرس السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا ثانيًا بعد دقائق من إطلاق صاروخ باليستي.

أمريكا تتوعد كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية الأخيرة

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية برد حاسم إثر التجارب الأخيرة التي أجرتها بيونج يانج وأطلقت وأطلقت فيها صاروخين باليستيين.

بيان عاجل من كوريا الجنوبية بعد تجارب بيونج يانج الصاروخية الأخيرة

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية وأطلقت فيها صاروخين باليستيين، تهدف إلى ضرب الأصول الاستراتيجية، متوعدًا بيونج يانج برد حازم.

أسعار النفط تحلق لمستويات قياسية بعد قرار أوبك +

ارتفعت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة هي الأعلى منذ 3 أسابيع عند تسوية تعاملات مساء الأربعاء، وذلك عقب قرار تحالف أوبك + بخفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا.

كاملا هاريس تتعرض لحادث سير

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرضت يوم الاثنين الماضي لحادث سير عندما كانت في طريقها إلى البيت الأبيض بعدما ارتطمت السيارة التي كانت تقلها برصيف أحد الأنفاق.

أكبر مستوى للتضخم منذ 30 عاما.. لماذا رفعت تونس سعر الفائدة؟

أعلن البنك المركزي في تونس أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، ليصل إلى 7.25%، ويرتفع إلى 6.25% و8.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، وذلك وسط ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة.

الأكبر منذ كورونا.. ماذا يعني قرار أوبك + بخفض إمدادات النفط وما تداعياته؟

أعلن تحالف أوبك + أمس الأربعاء، الموافقة على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كورونا ليصل إلى 2 مليون برميل نفط يوميًا، وهو الأمر الذي وصفه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأنه رسالة تحذير للأسواق بسبب حالة الغموض وعدم اليقين التي تشهدها في الوقت الراهن.