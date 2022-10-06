13 ألف عبوة تحت بير السلم.. ضبط مخزن أدوية مغشوشة في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مخزن أدوية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص بمنطقة السلام في القاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى.

أمن القاهرة يسقط مخزن أدوية ومستحضرات بدون ترخيص

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن أدوية ومستحضرات تجميل بمدينة السلام وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح .

وتبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من فحص مخزن أدوية السلام حيازته كميات من مستحضرات التجميل والتركيبات الطبية الخاصة بمعالجة البشرة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

ضبط 13250 عبوة داخل مخزن أدوية السلام

كما عثرت أجهزة أمن القاهرة بداخل مخزن أدوية السلام علي 13250 عبوة مستحضرات تجميل و 2200عبوة فارغة مُعدة للتعبئة.

بمواجهته أمام فرق مباحث القاهرة إعترف بإدارته مخزن أدوية بدون ترخيــص ، وحيازته للمضبوطـــات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.