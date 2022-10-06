إلهام شاهين تشارك جمهورها صورا لرحلتها بالفاتيكان برفقة ليلي علوي ..شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الصور برفقة ليلي علوي، وعلقت قائلة:" جولة في الفاتيكان مع فن الرسم و النحت لأعظم الفنانين مايكل أنجلو و رافاييل .. إبداع عظيم ..".



كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى مشروع مصرى الذى يهدف لإنتاج أعمال فنية عن الأبطال المصريين والشخصية المصرية من خلال عدد من الأعمال سواء فى السينما او التلفزيون وهو القرار الذى صدر خلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسى بنصر أكتوبر.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد : "مشروع رائع يظهر بطولات المصريين ويعطى للأجيال الجديدة القدوة وأتصور أن هذا الأمر مهم وتحقق فى عدد من الأعمال مثل الممر والاختيار.