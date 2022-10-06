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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسيا أو عسكريا.. روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان يريد حل الصراع الأوكراني دبلوماسيا أو بطريقة عنيفة.

وردا على سؤال للتعليق على اقتراح النمسا باستضافة محادثات خفض التصعيد قالت زاخاروفا إن موسكو لا يمكنها التفكير في مثل هذه المبادرات إلا بعد أن يحدد الاتحاد الأوروبي ما تمثله فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا: “بادئ ذي بدء، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قراره بشأن نفسه”، وحثت الاتحاد الأوروبي على أن يقرر ما إذا كان يتبع سياسة خارجية موحدة أو ما إذا كانت القرارات يتم التعامل معها من قبل الدول الأعضاء الفردية.

وقالت إن روسيا سمعت مرارا وتكرارا “تصريحات متناقضة” قادمة من الاتحاد الأوروبي.

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وأشارت زاخاروفا إلى أن العديد من المبادرات المفترضة قد طرحتها الدول الأعضاء وتم التراجع عنها لاحقا أو لم تتم متابعتها أبدا لأنها لم توافق عليها بروكسل.

وأضافت: “ثانيا، يحتاج الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يدعم المحادثات بشأن أوكرانيا، أو الحل في ساحة المعركة، كما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل”.

يأتي تعليق زاخاروفا بعد أن أشار بوريل يوم الأربعاء إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للبحث عن “حل دبلوماسي” للصراع في أوكرانيا لكنه تعهد بأن التكتل سيواصل تزويد كييف بالدعم العسكري والمالي مع تكثيف الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

ومع ذلك، في أبريل ، أصدر بوريل بيانا مختلفا تماما، مدعيا آنذاك أن الصراع في أوكرانيا “سيتم كسبه في ساحة المعركة”.

الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا موسكو الخارجية الروسية النمسا

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