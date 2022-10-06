عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة افتعال كهربا أزمة داخل الأهلي و فراض غرامة مالية

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ما يتردد عن وجود أزمة بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإدارة النادي مؤخرًا غير حقيقي.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "كل ما يتردد عن وجود عقوبات على اللاعب وصلت إلى 50 ألف جنيه غير صحيحة، واللاعب يواصل استعداداته مع الفريق ويتدرب ويسير بشكل ملتزم".

وأضاف أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني مقتنع تمامًا بقدرات اللاعب، وكهربا سوف يكون لاعب بالموسم الجديد، وسيتم حل أزمته بشكل نهائي".

مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي برحلة تونس

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس اليوم؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا.

واستبعد الجهاز الفني عددا كبيرا من اللاعبين بينهم صلاح محسن ومحمود كهربا لعدم القيد ومحمد فخري وبيرسي تاو للإصابة وزياد طارق ومحمد محمود لقرب الرحيل وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر. 


حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي مطار القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة متجهة إلى تونس.

محمود عبدالمنعم كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى مارسيل كولر كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

ترشيحاتنا

منصة WATCH IT تعلن عن تخفيض في أسعار الاشتراكات.. تفاصيل

76 هدفا.. ميسي أكثر لاعب يسجل في دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا

ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

ميسي: بطولة كأس العالم بقطر هي الأخيرة لي مع الأرجنتين

بايدن لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع بوتين.. تفاصيل

تونسي وجزائري وراء اكتشاف هالاند .. تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه ولا توب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهورها| شاهد

بالحجاب.. ياسمين عبد العزيز تتألق باللون الأسود| شاهد

جمبسوت غريب.. أحدث إطلالات مي عمر على إنستجرام| شاهد

بنطال ممزق وتي شيرت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

حماته كلمة السر.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع صيدلي حلوان |فيديوجراف

هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

عمليات تجميل وعروض زواج.. أبرز تصريحات نبيلة عبيد وسر بكائها على الهواء

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ