حقيقة افتعال كهربا أزمة داخل الأهلي و فراض غرامة مالية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ما يتردد عن وجود أزمة بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإدارة النادي مؤخرًا غير حقيقي.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "كل ما يتردد عن وجود عقوبات على اللاعب وصلت إلى 50 ألف جنيه غير صحيحة، واللاعب يواصل استعداداته مع الفريق ويتدرب ويسير بشكل ملتزم".

وأضاف أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني مقتنع تمامًا بقدرات اللاعب، وكهربا سوف يكون لاعب بالموسم الجديد، وسيتم حل أزمته بشكل نهائي".

مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي برحلة تونس

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس اليوم؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا.

واستبعد الجهاز الفني عددا كبيرا من اللاعبين بينهم صلاح محسن ومحمود كهربا لعدم القيد ومحمد فخري وبيرسي تاو للإصابة وزياد طارق ومحمد محمود لقرب الرحيل وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.



حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي مطار القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة متجهة إلى تونس.