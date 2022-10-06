غير مرخصة للبيع.. حقيقة وفاة 66 طفلا في الهند بسبب أدوية السعال

تداول مستخدمو فيسبوك خبر وفاة 66 طفلا بسبب ادوية السعال المصنعة بالهند.

وقالت الحكومة الهندية يوم الخميس إن أدوية السعال التي صنعتها شركة هندية يُزعم أنها مرتبطة بوفاة أكثر من 60 طفلاً في جامبيا لم تُباع في الهند.

وقالت وزارة الصحة ، في بيان لها ، إن أدوية السعال الأربعة المصنعة في الهند - بروميثازين Oral Solution BP ، و Kofexnalin Baby Cough Syrup ، و MaKoff Baby Cough Syrup ، و MaGrip n Cold Syrup - غير مرخصة للبيع في الهند.

"لقد أعطى مراقب الأدوية الحكومي تراخيص للشركة المذكورة فقط لتصدير هذه الأدوية الأربعة وهي Promethazine Oral Solution BP و Kofexnalin Baby Cough Syrup و MaKoff Baby Cough Syrup و MaGrip n Cold Syrup. علاوة على ذلك ، يتم تصنيع كل هذه الأدوية الأربعة فقط للتصدير بواسطة M / s. شركة Maiden Pharmaceuticals Limited غير مرخصة للتصنيع والبيع بالهند. في الواقع، لا يوجد أي من هذه الأدوية الأربعة من M / s.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إن شركة مايدن للادوية تباع محليا في الهند.

وكشفت وزارة الصحة النقابية بالهند أن "العلاقة السببية الفردية للوفاة" لم يتم توفيرها من قبل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ولم يتم مشاركة تفاصيل الملصقات والمنتجات من قبلها مع المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية (CDSCO) ، مما يتيح تأكيد هوية أو مصدر تصنيع المنتجات.